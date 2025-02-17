Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?

Nevşehir’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?

18 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olmasına ilişkin Nevşehir Valiliğinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani şu an için yarın okullar tatil değildir. Kar tatiline ilişkin Valilikler tarafından yapılacak açıklamaların güncel olarak takip edilmesi gerekiyor.