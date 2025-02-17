Meteoroloji Genel Müdürülüğü verilerine göre bu hafta Kayseri başta olmak üzere birçok bölgede kar yağışının etkili olması bekleniyor. 18 Şubat Salı günü Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale’de okulların tatil olup olmadığı araştırılıyor. Peki Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?
Salı günü itibarıyla yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı beklenirken gözler okullar tatil kararına çevrildi. Ülke genelinde bu hafta kar yağışı beklentisi bulunuyor. Öğrenciler ise kar tatili için valilik açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, haftalık hava durumuna ilişkin bilgi verdi. Salı günü Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin Marmara ve Batı Karadeniz'de sıcaklık düşüşlerine sebep olacağını dile getiren Çelik, çarşambadan itibaren yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece azalmasıyla kuzey, iç ve doğu bölgelerde çoğunlukla kar olmak üzere yağışlar görüleceğini kaydetti. Çelik, yağışların özellikle Karadeniz'in kıyıya bakan illerinde ve Doğu Anadolu bölgesinde yer yer kuvvetli olacağına dikkati çekti. Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi? İşte detaylar.
Kayseri’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?
Kayseri Valiliği'nden konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapılmadı. Kayseri’de okulların tatil olması hakkında resmi makamlardan bir açıklama gelmedi.
Niğde’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?
Niğde Valiliğinden henüz 18 Şubat Salı günü için tatil ile ilgili duyuru gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Yozgat’ta 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?
Olumsuz hava şartlarının baş gösterdiği Yozgat’ta okulların tatil olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler okullarda eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. 18 Şubat Salı günü Yozgat’ta okul tatiline ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.
Kırıkkale’de yarın okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre, Kırıkkale’de kar yağışı devam edecek. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte buzlanma ve ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Ancak Kırıkkale Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir tatil açıklaması gelmedi.
Nevşehir’de 18 Şubat Salı yarın okullar tatil mi?
18 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olmasına ilişkin Nevşehir Valiliğinden henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Yani şu an için yarın okullar tatil değildir. Kar tatiline ilişkin Valilikler tarafından yapılacak açıklamaların güncel olarak takip edilmesi gerekiyor.
18 Şubat Salı günü hava durumu nasıl olacak? Kar nerede yağacak?
18 Şubat Salı günü hava durumuna göre ülkemizin Doğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak. İstanbul için beklenen yağışın ise çarşamba günü öğleden sonra görülmesi tahmin ediliyor. Yarın Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor.