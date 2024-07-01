Kayseri TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'nde hak sahibi olan vatandaşlar, arsaların yerini merak ediyorlar. Kayseri’de TOKİ tarafından yürütülen "İlk Evim Arsa" projesi kapsamında müstakil arsada hak sahibi olanlar, heyecanla gelişmeleri takip ediyor. Peki Kayseri TOKİ arsa yerleri belli oldu mu? İşte Kayseri’de ilk evim arsa yerleri
Kayseri TOKİ İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil arsa sahibi olmak isteyen vatandaşlar, arsa yeri ada parsel sorgulamasını heyecanla bekliyor. TOKİ tarafından ilk evim arsa yerleri il bazlı açıklanmasıyla birlikte Kayseri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yerleri açıklandı mı, ada parsel belli oldu mu? soruları da sorulmaya başlandı. İşte ilk evim arsada son durum bilgileri.
Kayseri TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Kayseri ilk evim arsa kura çekimi 14 Mart 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Kayseri müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Kayseri TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Kayseri Müstakil, Müşterek arsa yerleri nihayet belli olmuş hayırlı olsun darısı teslim almak nasip olsun.” bilgisini paylaştı.
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.
TOKİ ilk evim arsalar kaç metre kare, Müstakil arsaların fiyatı ne kadar?
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak. Hisseli parsellerin ödemesi ise, 112 bin 500 liradan başlayan toplam fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle yine 10 yıl vadeyle ve faizsiz bir şekilde yapılabilecektir.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak.
Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren ilk yıl içerisinde (altyapısı tamamlanmış ise) konut inşaatına başlanması, 2 yılda nüve kısmının tamamlanması şart olacak.
Müşterek parseller için kura çekimi yapıldıktan sonra tapu senedinin tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde (altyapısı tamamlanmış ise) konutunu yapmaya başlamaları ve imar planı koşullarına göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şart olacak.