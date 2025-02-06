Kayseri'de etkili olan kar yağışıyla birlikte 64 kırsal mahalleye ulaşım kesildi. Akşam saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışının ardından öğrenciler de okulların tatil edilip edilmediğini merak etmeye başladı. Son dakika açıklaması ise Kayseri Valiliğinden geldi. Peki Kayseri'de yarın (7 Şubat) okullar tatil mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son yaptığı tahminlerin ardından Kayseri'de kar yağışı etkisini sürdürüyor. 64 kırsal alana ulaşım sağlanamazken ekipler yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor. Veliler ve öğrenciler de okulların yarın tatil edilip edilmediği konusunu merak ediyor. Konuyla ilgili resmi açıklama Kayseri Valiliğinden geldi. İşte son gelişmeler.
KAYSERİ'DE YARIN (7 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?
Kayseri'de etkisini arttıran kar yağışının ardından valilikten açıklama yapıldı. Kayseri'de kar nedeniyle eğitim- öğretime 1 gün ara verildi.
Kayseri'de kar etkisini sürdürürken, yağışın devam etmesi nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Mevcut hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 07 Şubat 2025 tarihinde eğitime ara verilmiştir.
Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır” ifadelerine yer verildi.
KAYSERİ'DEKİ 64 KIRSAL MAHALLEDE YOLUN AÇILMASI İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Kayseri'de kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 64 kırsal mahalleye yolunun açılması için çalışma yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler Bünyan ilçesinde 12, Develi'de 25, Felahiye'de 9, Hacılar'da 3, İncesu'da 55, Kocasinan'da 12, Özvatan'da 3, Pınarbaşı'nda 45, Sarıoğlan'da 3, Sarız'da 15, Talas'ta 4, Tomarza'da 32, Yahyalı'da 17 ve Yeşilhisar ilçesinde 10 olmak üzere 245 kırsal mahalle yolunu ulaşıma açtı.
Tipi ve kar yağışı nedeniyle tekrar kapanan Develi'de 5, Pınarbaşı'da 28, Sarız'da 29 ve Yeşilhisar'da 2 mahalle yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar sürüyor.
Ayrıca ekipler, Yahyalı ilçesi Taşhan Sazak mevkisinde rahatsızlanan bir vatandaşı hastaneye yetiştirmeye çalışan ambulansın yolunu açtı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de şehir merkezinde ana arterlerde, cadde ve sokaklarda kar küreme, yol temizleme ve tuzlama çalışmaları yapıyor. Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ise kaldırımlarda yürütülen temizlik ve bakım işlemlerini sürdürüyor.
Öte yandan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, kentte 2 gündür süren kar yağışı nedeniyle 125 araç, 300 personelle karla mücadele ettiklerini belirtti.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da 90 kişiden oluşan ekiplerin 2 vardiya halinde faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ise ekiplerin 3 vardiya halinde 24 saat durmaksızın çalışarak cadde, sokak ve kaldırımları gerekli ekipmanlarla temizlediklerini kaydetti.