Kıdem tazminatı açısından önemli bir konu, her yıl ocak ve temmuz aylarında kıdem tazminatına ilişkin tavan tutarının artması. 2025’te, Asgari ücret, emekli maaşı, tazminat ücretleri, memur maaşları değişecek. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte, kıdem tazminatının tavan ve taban tutarları yeniden gündeme geldi. 2025 yılı için en güncel kıdem tazminatı hesaplamaları merak ediliyor. 2025 yılı kıdem tazminatı ne kadar olacak? İşte kıdem tazvminatı tavan ücretinde yeni tablo...
2025 kıdem tazminatı ne kadar olacak sorusu yıl sonunun yaklaşmasıyla milyonların gündemine geldi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yıl memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak.
2025 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar olacak?
Ocak-Haziran döneminde kıdem tazminatının üst sınırı 35 bin 58 lira; temmuz zammı ile beraber 41 bin 828 lira olmuştu. Kıdem tazminatı tavan tutarı en yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenecek.
Ocak ayında memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bu ücretlere de memur maaş zammı oranında artış yapılacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılının 11. ayına ait enflasyon verilerini açıkladı. Kasım ayı enflasyon verisine göre memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç alacakları zam yüzde 10.40 oldu.
SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, şu şekilde bir hesaplama yaptı:
"Bu bağlamda 2025/Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına azami %10’larda bir güncelleme beklemekteyim. Bu bağlamda kıdem tazminatı tavanı da %10 civarında bir artış olduğundan kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 TL’den 46.011,262 TL’ye yükselmiş olacaktır. Başka bir anlatımla yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 5 bin TL civarında görünmektedir" dedi.
2025 KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2025 Ocak kıdem tazminatı tavanı, aralık ayı enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netlik kazanacak.