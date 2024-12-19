SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, şu şekilde bir hesaplama yaptı:





"Bu bağlamda 2025/Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına azami %10’larda bir güncelleme beklemekteyim. Bu bağlamda kıdem tazminatı tavanı da %10 civarında bir artış olduğundan kıdem tazminatı tavanı 41.828,42 TL’den 46.011,262 TL’ye yükselmiş olacaktır. Başka bir anlatımla yeni yılda emeklilik planlaması yapan yüksek maaşlı işçilerin alacakları her bir yıl için kıdem tazminatı tavanındaki artış 5 bin TL civarında görünmektedir" dedi.