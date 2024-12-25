Kıdem tazminatı açısından önemli bir konu, her yıl ocak ve temmuz aylarında kıdem tazminatına ilişkin tavan tutarının artması. 2025’te, Asgari ücret, emekli maaşı, tazminat ücretleri, memur maaşları değişecek. Yeni yılda asgari ücrete yapılacak zam oranın netleşmesi ile birlikte, kıdem tazminatının tavan ve taban tutarları da belli oldu. 2025 yılı için en güncel kıdem tazminatı hesaplamaları merak ediliyor. 2025 yılı kıdem tazminatı ne kadar oldu? İşte kıdem tazminatı tavan ücretinde yeni tablo...
2025 kıdem tazminatı ne kadar olacak sorusu tanıt buldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yeni yıl memur maaşlarına gelecek zamla birlikte bazı maaş ve ücretlerde değişiklik yaşanacak. 2025 asgari ücret zammının aıklanması ile kıdem tavzminatı ücreti de belli oldu.
2025 yılında kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?
2025’te işten ayrılacaklara, emekli olacaklara en az verilecek tazminat brüt olarak 26.002 TL oldu.
KIDEM TAZMİNATI TAVANI İÇİN MEMUR ZAMMI BEKLENİYOR
41.828 TL olan kıdem tazminatı tavanı 3 Ocak’ta 6 aylık memur
enflasyon farkının belli olması ile netleşecek. Zam oranının
açıklanması sonucu en net rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın
genelgesi ile belli olacak.
KIDEM TAZMİNATI KİMLER ALABİLİR?
Kişinin en az 1 yıl boyunca mevcut iş yerinde çalışmış olma şartı
bulunuyor. Bu kapsamda asgari ücretle çalışanların kıdem
tazminatı almaya hak kazandıkları durumlar şöyle sıralanabilir:
• Askerlik nedeniyle mevcut iş yerinden istifa eden bireyler
• Evlilik nedeniyle iş sözleşmesinin sonlandırılmasını talep eden
kadın bireyler
• İstifa etmediği halde çalıştığı iş yerinden ayrılması istenen
kişiler
• İş akdinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmediği
saptanan bireyler