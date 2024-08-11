Kıraç Galvaniz halka arz oluyor: Kıraç Galvaniz hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri

Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlenirken, 14-15 Ağustos, saat 09.00 ile 17.00 arasında ise talep toplanacak. Peki Kıraç Galvaniz kaç lot verecek? Kıraç Galvaniz kimin, sahibi kim?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi. Payları 24 TL’den halka arz edilecek. Peki Kıraç Galvaniz kaç lot verecek? Kıraç Galvaniz kimin, sahibi kim?
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI
Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;
300 bin katılım - 90 lot 2160 TL
700 bin katılım - 39 lot 936 TL
1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL
1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL
1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL
2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL
2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL
3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 40 İşletme sermayesi,
Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,
Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,
Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi
KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak.
KIRAÇ GALVANİZ KİMİN?
Şirketin 5% ve üzerinde payı olan 5 ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 35%’i Feyzi Kıraç’a, 15%’i Fehmi Emre Kıraç’a, 15%’i Can Kıraç’a, 5%’i Havva Kıraç’a ve 30%’u Serkan Malçok’a aittir.
KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT SANAYİ NE İŞ YAPAR?
Kıraç Galvaniz sıcak daldırma galvanizleme hizmeti vermek amacıyla 2006 yılında Kıraç Group bünyesinde Bursa’da kuruldu.
Şirket bulunduğu bölgedeki tek sıcak daldırma galvanizleme tesisi olma özelliği taşıyor. Diğer yandan 2010 yılında faaliyet alanını genişleterek çelik otokorkuluk sistemleri imalatı ve montajına başlamış, ülkenin sayılı otokorkuluk tedarikçisi firmalarından biri haline gelmiştir.
Şirketin ürün gamında bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun çarpışma testlerine tabi tutulmuş ve CE belgeleri almıştır. Firmanın tüm ürünleri ve sıcak daldırma galvanizleme hizmeti “TCK” markası ile güvence altına alınmıştır.
Şirket, 4.166 metrekarelik galvanizleme üretim tesisi, 5.548 metrekarelik metal imalat tesisi olmak üzere toplam 9.714 metrekarelik iki üretim tesisinde ve 5.408 metrekarelik depo alanında faaliyetlerini sürdürüyor.
Şirketin diğer hizmet alanlarına bakıldığında; Kıraç Galvaniz, 78.678 ton metal imalat kapasitesi ile ana faaliyetleri olan çelik otorkorkuluk imalatı ve sıcak daldırma galvanizlemenin yanı sıra motosiklet koruyucu bariyer, ses ve gürültü bariyerleri, solar enerji sistemleri konstrüksiyonu imalat/montajı, çarpışma yastığı, trafik işaret ve levhaları, yaya korkuluğu satışı/montajı alanında da hizmet veriyor.
Kıraç Galvaniz’in Gürcistan’da kurulmuş olan “Kıraç Georgia Branch” unvanına ve Romanya’da kurulmuş olan “Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Bükreş Şubesi” unvanına sahip 2 şubesi bulunmaktadır.