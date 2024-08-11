Kıraç Galvaniz halka arz oluyor: Kıraç Galvaniz hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri

Şirketin ürün gamında bulunan tüm çelik otokorkuluk sistemleri EN 1317-1 ve EN 1317-2 Avrupa Standartlarına uygun çarpışma testlerine tabi tutulmuş ve CE belgeleri almıştır. Firmanın tüm ürünleri ve sıcak daldırma galvanizleme hizmeti “TCK” markası ile güvence altına alınmıştır.

Şirket, 4.166 metrekarelik galvanizleme üretim tesisi, 5.548 metrekarelik metal imalat tesisi olmak üzere toplam 9.714 metrekarelik iki üretim tesisinde ve 5.408 metrekarelik depo alanında faaliyetlerini sürdürüyor.