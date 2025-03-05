KISMİ AF DÜZENLEMESİ SON GELİŞMELER 5 MART: Kısmi af gelecek mi, çıkacak mı? 10. Yargı Paketi içeriği...

Genel af beklentisiyle ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu an için böyle bir düzenlemenin gündemde olmadığını belirtti. Ancak, COVID-19 salgını sürecinde uygulanan infaz düzenlemesinden yararlanamayan kişiler için eşitlik ilkesine dayalı bir düzenleme yapılabileceğini ifade etti. Öte yandan, 10. Yargı Paketi kapsamında ceza adaletini güçlendirmeye yönelik düzenlemeler yer alacak. Pakette, belirli suçlarda ceza alt sınırlarının yükseltilmesi ve 2 yılın altındaki suçlarda hâkimlere tutuklama yetkisi verilmesi gibi maddeler bulunuyor.

1 /5 Bir süredir gündemde yer alan infaz düzenlemesinin ardından kısmi af gündeme geldi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, af iddialarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanlığı, “Kovic yasası’’ndan yararlanamayanlar için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Peki Mahkumlara af çıkacak mı, kısmi af gelecek mi? İşte, son durum.

2 /5 İNFAZ DÜZENLEMESİ GELECEK Mİ? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında basına “Kısmi af” olarak yansıyan düzenlemeye ilişkin detayları aktardı.

3 /5 Adalet Bakanı “ "Suç tarihi bakımından cezaevinde bulunanlardan daha önce suç işleyenler bundan yararlanamadı. Takdiri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde. Burada eşitlik ilkesi açısından bir düzenleme yapılabilir ama bu bir af değil" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanlığının gündeminde mahkumlara af veya infaz düzenlemesi bulunmuyor.

4 /5 İNFAZ DÜZENLEMESİ MECLİS'E GELDİ Mİ? Adalet Bakanlığı tarafından çalışılan düzenlemeyle “Kovid Yasası’ndan yararlanamayanların hak tanınması hedefleniyor. Meclis gündemine gelecek yargı paketine önerge ile eklenmesi beklenen düzenleme kabul edilirse, 31 Temmuz 2023’ten önce suç işlemiş olanlar da kalan cezalarını denetimli serbestlik kapsamında dışarıda tamamlayacak.