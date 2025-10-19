Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, sandık başında. Cumhurbaşkanı seçimi için oy verme işlemi 08.00'de başladı. Sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi, 18.00’e kadar sürecek. Kıbrıs’ta, kayıtlı 218 bin seçmen bulunuyor. Seçim mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP adayı Tufan Erhürman arasında geçmesi bekleniyor. 2025 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları için nefesler tutuldu. Peki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? KKTC yeni cumhurbaşkanı kim oldu, Ersin Tatar mı Tufan Erhürman mı kazandı? soruları hem yavru vatan hem de ana vatan Türkiye’de büyük merak konusu.

1 /7 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi sürüyor. Seçimin ilk turunda 7 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katılıyor. KKTC seçmeni için "iki devletli çözüm ve federasyon modeli" sandıktaki kararında belirleyici olacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm vizyonunun savunurken, muhalefet lideri Tufan Erhürman'ın desteklediği federasyona dayalı çözüm modelini benimsiyor. Peki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman belli olacak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? KKTC yeni cumhurbaşkanı kim olacak, Ersin Tatar mı Tufan Erhürman mı?

2 /7 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? KKTC'li seçmenler sabah saat 08.00'den itibaren sandıklara gelerek cumhurbaşkanını seçmek üzere oy veriyor. Oy verme işlemi, 18.00’e kadar sürecek. Oy verme işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte sandıklar açılacak ve oy sayımları da başlayacak. Kesin olmayan KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları saat 20:00’dan sonra belli olması bekleniyor.

3 /7 218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu (yüzde 50+1'ini) almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

4 /7 Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.

5 /7 Oy pusulasındaki adayların isimleri şu şekilde sıralandı: "Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8." Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

6 /7 Kıbrıs Türk halkı, 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yaptı.