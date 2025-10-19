



KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: Seçimi kim kazandı?

Yüksek Seçim Kurulu, sandık sayımının tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçları açıkladı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçları açıkladı. Buna göre, KKTC genelinde Tufan Erhürman yüzde 63,78, Ersin Tatar ise yüzde 35,27 oranında oy aldığını duyurdu.

KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman'dan seçim sonrası ilk açıklama geldi. Tufan Erhürman, "Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dış politikadaki tüm meseleler Türkiye ile görüşülerek yürütülecek." dedi.



