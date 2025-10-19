Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçmenler sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 18.00’da tamamlandı. Seçim, mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile CTP adayı Tufan Erhürman arasında geçti. KKTC Yüksek Seçim Kurulu, resmi olmayan 2025 KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı. Peki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne oldu? KKTC yeni cumhurbaşkanı kim oldu, Ersin Tatar mı Tufan Erhürman mı kazandı?
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi tamamlandı. Seçimin ilk turunda 7 aday yarışıyor. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar seçime bağımsız aday olarak katıldı. KKTC seçmeni için "iki devletli çözüm ve federasyon modeli" sandıktaki kararında belirleyici olacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki devletli çözüm vizyonunun savunurken, muhalefet lideri Tufan Erhürman'ın desteklediği federasyona dayalı çözüm modelini benimsiyor. Peki KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman belli olacak, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? KKTC yeni cumhurbaşkanı kim olacak, Ersin Tatar mı Tufan Erhürman mı?
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları: Seçimi kim kazandı?
Yüksek Seçim Kurulu, sandık sayımının tamamlanmasının ardından kesin olmayan sonuçları açıkladı. KKTC Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı yaptığı açıklamada, resmi olmayan sonuçları açıkladı. Buna göre, KKTC genelinde Tufan Erhürman yüzde 63,78, Ersin Tatar ise yüzde 35,27 oranında oy aldığını duyurdu.
KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Tufan Erhürman'dan seçim sonrası ilk açıklama geldi. Tufan Erhürman, "Dış politikayla ilgili sorumluluklarımızı Türkiye ile istişare içinde yürüteceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dış politikadaki tüm meseleler Türkiye ile görüşülerek yürütülecek." dedi.
218 bin 313 seçmenin bulunduğu KKTC'de, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu (yüzde 50+1'ini) almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.
Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak.
Oy pusulasındaki adayların isimleri şu şekilde sıralandı: "Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."
Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün akşam Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.
Kıbrıs Türk halkı, 1974'teki Barış Harekatı'ndan sonra devlet çatısı altında ilk devlet başkanlığı seçimini 20 Haziran 1976’da yaptı.
Kıbrıs Türkleri 44 yıl içinde 2 kez Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanlığı, 8 kez de KKTC Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı.