Klasik Bir Fransız Lezzeti: Tarte Tatin Nasıl Yapılır? Orjinal Tarifiyle Tarfe Tatin Malzemeleri ve Yapılışı

Her ne kadar bir tatlı tarifi olarak bilinse de adını, onu icat eden ve otellerinde servis eden Tatin kardeşlerden alan tarte Tatin, tart yapılmadan önce meyvenin tereyağı ve şekerle karamelize edildiği bir börektir. Elmalı ve şeftalili versiyonları vardır. Ancak orjinali elma ile yapılanıdır. İşte klasik bir Fransız tarifi olan Tarte Tatin'in malzemeleri ve yapışınına dair püf noktalar...

1 / 7 Lezzetli bir tatlı olan Tarte Tatin adını Tatin kardeşlerden almıştır. Bu tatlı, meyvelerin turtadan önce tereyağı ve şeker ile karamelize edilerek yapıldığı bir hamur işidir. Fransa'da ortaya çıkan bu lezzetin ünü, zaman içerisinde diğer dünya ülkelerine de yayılmıştır.

2 / 7 TARTE TATİN TARİFİ

Hamur İçin: 125 gram tereyağı (soğuk ve küçük parçalara kesilmiş) 250 gram un 50 gram toz şeker 1 yumurta sarısı Bir tutam tuz

Elma Karışımı İçin: 6-8 adet büyük boy elma (tercihen tatlı ve ekşi bir çeşit, örneğin Granny Smith) 100 gram tereyağı 150 gram esmer şeker 1 çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı) Birkaç damla limon suyu

3 / 7 TARTE TATİN NASIL YAPILIR?

Un ve tuzu bir kaba eleyin. Üzerine küçük parçalara kesilmiş tereyağını ekleyin. Parmağınızla tereyağını una yedirerek kumlu bir karışım elde edin. Toz şekeri ve yumurta sarısını ekleyin.



4 / 7 Hamuru toparlamak için hafifçe yoğurun. Hamur toparlanınca üzerini streç film ile sarın ve buzdolabında 30 dakika kadar dinlendirin.

Elmaları soyup, çekirdeklerini çıkarın ve iri dilimlere kesin.





5 / 7 Fırın tepsisine veya tava tabanına 100 gram tereyağını eritin.

Üzerine esmer şekeri ekleyin ve karıştırarak şekerin erimesini ve karamelize olmasını sağlayın.





6 / 7 Karamelin üzerine elma dilimlerini düzenli bir şekilde yerleştirin. Elma dilimlerinin üzerini tarçın ile serpebilirsiniz. Limon suyu da ekleyebilirsiniz. Dinlenen hamuru unlu bir yüzeyde, elma karışımının üzerine kaplayacak büyüklükte açın. Hamuru elma dilimlerinin üzerine dikkatlice kapatın. Hamurun kenarlarını tavaya/tepsiye iyice kapatın ki elma karışımı dışarı çıkmasın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin, hamurun üstü altın rengi olmalı.