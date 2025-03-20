Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle valilik ve kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda bazı il ve ilçelerde 20 Mart Perşembe günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Bugün okullar tatil olduğu iller arasında Konya, Kayseri Yozgat, Kırşehir, Aksaray da yer almakta. Peki yarın okullar tatil mi? Konya, Kayseri Yozgat, Kırşehir, Aksaray’da 21 Mart Cuma okul var mı, valilik açıklaması geldi mi?
Etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle çok sayıda ilde eğitim-öğretime ara verildi. Kar tatili olan iller arasında Konya, Kayseri Yozgat, Kırşehir, Aksaray da yer almakta. Peki yarın okullar tatil mi? Konya, Kayseri Yozgat, Kırşehir, Aksaray’da 21 Mart Cuma okul var mı, valilik açıklaması geldi mi?
Konya’da okullar tatil mi?
21 Mart Cuma günü için Konya Valiliğinden okulların tatil olduğuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Konya’nın bazı ilçelerinde bugün okullar tatil olmuştu.
Kar yağışı nedeniyle, Altınekin, Sarayönü, Hadim, Taşkent, Seydişehir, Derbent, Doğanhisar, Derebucak, Hüyük, Güneysınır, Bozkır, Emirgazi, Halkapınar, Ahırlı ve Yalıhüyük ilçelerindeki tüm ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 20 Mart'ta tatil edildiği duyuruldu.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
Kayseri’de okullar tatil mi?
Kayseri Valiliğinden 21 Mart Cuma yani yarın için eğitime ara verildiğine ilişkin resmi açıklama gelmedi.
Kayseri’de bugün okullar tatil edilmişti.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, Kayseri genelinde perşembe günü kar yağışının etkili olacağı ve gece saatlerinde de yoğun buzlanma oluşacağı, muhtemel risklere karşı eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde Valiliğimiz kararıyla 20 Mart'ta 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır."
Yozgat’ta okullar tatil mi?
Yozgat Valiliğinden olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yarın yani 21 Mart Cuma günü okulların tatil olacağına ilişkin henüz bir açıklaması gelmedi.
Yozgat’ta bugün okullar tatil olmuştu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre perşembe günü il genelinde kar yağışının devam etmesinin, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ve tipinin etkili olmasının beklendiği belirtildi.
Bu kapsamda yapılan değerlendirmeler sonucunda kent merkezi, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Sorgun ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime perşembe günü ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunanlar ile tatil kararı verilen okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kırşehir’de okullar tatilmiş?
Kırşehir Valiliğinden 21 Mart Cuma yani yarın için eğitime ara verildiğine ilişkin resmi açıklama gelmedi.
Kırşehir’de okullar bugün tatil olmuştu. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre perşembe günü il genelinde kar yağışının artmasının ve buzlanma beklendiği belirtildi.
Yapılan son değerlendirmelere göre, kent genelinde tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile yaygın eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, Kur'an kursları, özel eğitim kursları dahil eğitime 20 Mart'ta bir gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel ile anaokulu ve kreş çağında çocuğu olan kadın personelin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Aksaray okullar tatil mi?
Aksaray Valiliği'nin açıklamaları yakından takip edilirken, şu ana kadar 21 Mart Cuma günü okul tatil konusunda resmi bir tatil açıklaması gelmedi.