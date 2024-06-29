TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?

Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.