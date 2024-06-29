Konya TOKİ "İlk Evim Arsa" projesinde yer seçimi son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Konya'da heyecanla beklenen TOKİ "İlk Evim Arsa" projesinde arsa yerleri ile ilgili gelişmeler merak konusu. 2023 yılında tamamlanan kura çekimi sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belli olmuştu. Konya TOKİ "İlk Evim Arsa" projesinde arsa seçimi ile ilgili son gelişmeleri ve güncel bilgileri bu sayfada bulabilirsiniz.
Konya’da hayallerinizdeki evi inşa etmek için TOKİ İlk Evim Arsa Projesi'ne başvurdunuz ve heyecanla ada ve parsel durumunuzu öğrenmek istiyorsunuz. Bu haberimizde, proje hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulacak ve Konya ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi son durum gelişmelerini öğreneceksiniz. Peki Konya ilk evim arsalarda ada parsel belli oldu mu? İşte Konya TOKİ ilk evim arsa proje ada parsel durum bilgisi.
Konya TOKİ evim arsalarda ada parsel belli oldu mu?
TOKİ Konya ilk evim arsa kura çekimi 17 Kas 2023’te çekilmişti. Çekilişin tamamlanmasının ardından Konya müstakil arsanın hak sahibi belli oldu. TOKİ İlk Evim Arsa projesinde bazı illerde arsa plan onay ve parselasyon işlemleri yapıldı. Sosyal medya üzerinden Konya TOKİ hak sahibi bir vatandaş, “Konya TOKİ arsa yerleri belli oldu.” bilgisini paylaştı.
Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Trabzon, Adana, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Bursa, Çankırı, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kırklareli, Karaman, Kastamonu, Van, Afyonkarahisar illerinde yaklaşık 20 bin hak sahibi için Plan Onay ve Parselasyon işlemleri devam ederken, başvuru sahipleri TOKİ ilk evim müstakil-müşterek arsa yeri, ada parsel tahsis ve durum bilgisi sorgulamasını e-Devlet üzerinden yapabilmekte.
Müstakil konutların yapılacağı arsalar, yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 ile 500 metrekare büyüklükte olacak.
Buraya yapılacak konutların büyüklükleri ise 105 ile 150 metrekare arasında değişecek. Müstakil arsaların fiyatları 192 bin 500, taksitleri ise 1.604 liradan başlayacak.
İkinci seçenek ise hisseli parseller (müşterek arsa) olacak. Konut büyüklüğü 150 metrekare olacak.
Hisseli arsalar 112 bin 500'den başlayan fiyat ve 937 liradan başlayan taksitlerle vatandaşa sunulacak.
TOKİ konut arsasına evler ne zaman yapılacak?
Öte yandan, 350 ile 500 metrekarelik arsalardaki konutlar en fazla brüt 150 metrekare olacak. Zemin artı 4 ve artı 5 katı geçmeyecek. Hak sahibi belli olan arsaların tapuları, aralık ayı itibarıyla verilmeye başlanacak. Arsaların altyapı çalışmaları ise TOKİ tarafından yapılacak. 2 yılda etaplar halinde tamamlanacak. Konut için de 2 yıl şartı olacak. İki yılda konutu bitiremeyen hak sahiplerinden arsası, ödemiş olduğu paranın yüzde 10'u kesilerek geri alınacak.