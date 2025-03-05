KOSGEB'in 2025 yılı iş geliştirme desteği 1. dönem başvuruları başladı. KOSGEB'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada başvuruların 31 Mart tarihine kadar devam edeceği ifade edildi. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki KOSGEB destek başvuru şartları neler? İş geliştirme destek miktarı ne kadar? Destek verilen sektörler hangileri? İşte merak edilen tüm bu soruların yanıtları.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), resmi internet adresinden (kosgeb.gov.tr) yayınladığı açıklamada, İş geliştirme desteği 1. dönem başvurularının başladığını paylaştı. İş geliştirme destekleri için başvuru işlemleri 31 Mart tarihine kadar yapılabilecek. Peki KOSGEB destek başvurularında şartlar neler, hangi sektörlere destek sağlanıyor ve ne kadar ücret veriliyor?
KOSGEB 2025 YILI İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ BAŞVURULARI BAŞLADI
"KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla 2024 yılında güncellenen Girişimci Destek Programı-İş Geliştirme Desteği’nde 2024 yılı 3. dönem başvuru süreçleri tamamlandı.
Destek almaya hak kazanan girişimcilerin destek süreçleri başladı. 2025 yılının 1. dönem başvuruları ise 1 -31 Mart 2025 tarihinde gerçekleşecek.
2024’te 3 Dönem Başvuru Alındı
2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında, 3. Dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleşti.
Bin 631 Projeye 2.2 Milyar TL Destek
İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon TL, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon TL, 3. Başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon TL olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon TL tutarında destek sağlanıyor.
İş Geliştirme Desteği
İş Geliştirme Desteği kapsamında, girişimcilere 1,5 milyon TL üst limit dahilinde yüzde 80 destek oranı ile geri ödemeli destek sağlanıyor. Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda destek üst limitine 150 bin TL daha ekleniyor.
Desteklenecek Giderler
Destek kapsamında işletmenin personel giderleri, makine-teçhizat ve kalıp giderleri, yazılım giderleri ve hizmet alımı giderlerine (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım, sınai mülkiyet hakları giderleri) destek sağlanıyor.
Destek Verilen Sektörler Hangileri?
"İmalat – Telekomünikasyon - Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili Faaliyetler - Bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri - Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri" sektörlerinde faaliyet gösteren işletmeler, iş geliştirme desteğinden yararlanabiliyor.
Desteklenecek İşletmeler Nasıl Belirleniyor?
Uygun bulunan başvurular sektörlerine göre ülke genelinde oluşturulan kurullara sistem tarafından atanmaktadır. Başvurular kurullarda görev alan KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilmektedir. Kurul değerlendirmesinden sonra oluşan puanlama sonucu, yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 1000 ve kendi ilinde ilk 6’ya giren başvurular Jüri değerlendirilmesine sevk edilmektedir. İllerde; kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulan Jüriler tarafından başvurular değerlendirilmektedir. Kurul ve jüri değerlendirilmeleri sonucunda oluşan puanların ortalaması alınarak yapılan sıralamada ülke genelinde ilk 500 ve kendi ilinde ilk 3’e giren başvurular desteklenmeye uygun bulunmaktadır.
Geri Ödeme Koşulları
Geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz ve komisyon uygulanmayacak olup işletmelerin geri ödemeleri 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.
Girişimci Destek Programı hakkında bilgiye buradan ulaşabilirsiniz