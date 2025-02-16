Sanayi çarklarının en önemli dişlisi olarak görülen, ekonomik ve sosyal kalkınmada kritik yere sahip olan KOBİ'lerin uluslararası pazarlara açılmalarına, ihracat kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlamak hedefiyle çalışan KOSGEB, bu doğrultuda desteklerini artırarak devam ediyor.

Özellikle KOBİ'lerin KOSGEB destekleriyle orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında üretimini artırmaları için de çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda 2025'te 2 bin 200 işletmeye destek sağlanması planlanıyor. Ayrıca orta yüksek ve yüksek teknolojili işletmelere yapılan desteklerin tüm KOSGEB destekleri içindeki payının da yüzde 26'yı bulması hedefleniyor.