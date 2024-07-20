KPSS Alan bilgisi oturumu soru ve cevap anahtarı bugün en çok merak edilen konulardan birisi KPSS Alan Bilgisi oturumu bugün saat 10.15'te ardından 14.45'te 2 oturum halinde yapılacak. Sınava katılan adaylar sınav sonrasında KPSS 2024 Alan Bilgisi soru ve cevap anahtarını sorgulamaya başladı. Kitapçıkların açıklanması ile birlikte adaylar, puanlarını hesaplayabilmek için ÖSYM'den gelecek açıklamaları dört gözle bekliyor. ÖSYM 2024 KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte 2024 KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturum soru ve cevap anahtarı PDF indirme ekranı...

1 / 10 KPSS lisans sınavları Alan Bilgisi oturumları ile devam ediyor. KPSS Alan Bilgisi sınavları, 20 - 21 Temmuz tarihlerinde, 3 oturum olarak düzenleniyor. Bugün arka arkaya iki oturum yapılacak. İlki saat 10.15'te, diğeri ise 14.45'te başlayacak.

2 / 10 KPSS ALAN BİLGİSİ CEVAP ANAHTARLARI YAYINLANDI MI?

KPSS Alan Bilgisi sınavının 1. oturumu bugün gerçekleşti. KPSS soru kitapçıkları henüz açıklanmadı. ÖSYM'den gelen bir açıklama olduğunda haberimizde yer vereceğiz.



3 / 10 KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ OTURUM?

KPSS Alan Bilgisi sınavlarının 1. ve 2. oturumu 21 Temmuz Cumartesi, 2. oturumu ise 21 Temmuz Pazar günü yapılıyor.

4 / 10 KPSS ALAN BİLGİSİ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin resmi internet adresinde yer alan takvime göre, KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları 23 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.







5 / 10 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVINA KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy sınavlara ilişkin, "30 il, 35 sınav merkezinde yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına toplam 171 bin 655 aday başvurdu. Sınavlar için 448 bina, 6 bin 341 salon kullanılacak. Toplam 22 bin 556 kişi hafta sonu görev yapacak. Sınav güvenliği için 2 bin 727 emniyet görevlisi sahada olacak." bilgilerini paylaştı.





6 / 10 Oturumlara 346 engelli adayın başvurduğunu belirten Ersoy, bu oturumlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulduğunu, 1436 adayın bu haktan yararlandığını bildirdi.

Ersoy, oturumlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere de kolaylıklar diledi.

7 / 10 KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle adayın doğru ve yanlış cevapları belirlenir. Her doğru cevap bir puan kazandırırken, her yanlış cevap ise doğru cevap sayısını etkilemektedir. KPSS sınavlarında 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir. Yani, toplam doğru sayısından dörtte biri kadar yanlış sayısı çıkarılarak net doğru sayısı hesaplanır. Formül şu şekildedir: Net = Doğru Sayısı - Yanlış Sayısı ÷ 4



8 / 10 Net doğru sayısı, ilgili testin standart puanına dönüştürülür. Bu işlem, adayların sınavdaki performansını ölçmek için kullanılan standart sapma ve ortalama değerler dikkate alınarak yapılır. Ham puanlar standart puana çevrilir. Bu işlem, sınavın zorluk derecesine göre değişiklik gösterebilir ve ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından belirlenen standart sapmalar ve ortalama değerler kullanılarak yapılır.

9 / 10 KPSS alan bilgisi sınavında her dersin puana katkısı farklıdır. Adayın sınavda cevapladığı her dersin ağırlık katsayısı kullanılarak ağırlıklı puan hesaplanır. Örneğin, bazı derslerin katsayısı daha yüksek olabilir ve bu durum adayın genel puanını etkiler. Ağırlıklı puanlar toplandıktan sonra adayın genel puanı hesaplanır. Bu puan, adayın sınavda aldığı toplam puanı ifade eder.