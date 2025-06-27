KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans düzeyinde gerçekleşecek. ÖSYM tarafından KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru süreci başlatıldı. Lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvuru kılavuzu da yayımlandı.