Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu başvuruları başladı. Adaylar, başvurularını yayımlanan kılavuz doğrultusunda osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS lisans başvuru ekranı.
KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) lisans düzeyinde gerçekleşecek. ÖSYM tarafından KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için başvuru süreci başlatıldı. Lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından başvuru kılavuzu da yayımlandı.
KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILDI
KPSS başvuru ekranı açıldı. 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2025-KPSS A Grubu) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 7 Eylül 2025 tarihinde; Alan Bilgisi oturumları 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde uygulanacaktır. Adayların tümü, 7 Eylül 2025 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
Bugün başlayan KPSS başvuruları 10 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-KPSS A Grubu Sınavı Başvuru Kılavuzu’nda yer almaktadır.
KPSS LİSANS NE ZAMAN?
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2025 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM üzerinden adayların erişimine açılacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.