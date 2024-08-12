Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim geç başvurularının uzatıldığı açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ortaöğretim) geç başvuru süresinin uzatılması ile son başvuru tarihi merak kazandı. KPSS ortaöğretim geç başvuru ne zaman bitiyor? KPSS Ortaöğretim / Lise sınavı başvuruları nasıl yapılacak? İşte detaylar...

1 / 7 Lise mezunlarının katıldığı Ortaöğretim KPSS Eylül ayında gerçekleştirilecek. Temmuz ayında başvuruları alınan sınav için başvuru tarihlerini kaçıran adaylar geç başvuru süresi boyunca yeniden başvuru hakkı elde edebiliyor. Peki, Lise KPSS (Ortaöğretim) geç başvuru tarihi ne zaman, bitti mi?

2 / 7 KPSS ORTAÖĞRETİM GEÇ BAŞVURULARI UZATILDI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruda, şu ifadeler kullanıldı: "2024-KPSS Ortaöğretim geç başvuru işlemlerinde, kurumlar arası sistem entegrasyonundaki güncellemeden kaynaklanan kesintiler oluşması nedeniyle geç başvuru işlemleri 12 Ağustos saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Daha önce sınava başvurusunu tamamlayan adayların sınava tekrar başvuru yapmaları gerekmemektir."



3 / 7 KPSS LİSE GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM'nin belirlediği takvim içinde başvurularını yapmayan adaylar, gerekli adımları izleyerek geç başvurularını tamamlayabilir. ÖSYM'nin açıklamasına göre KPSS sınavına başvurular ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden yapılacak. Ödemeler başvurusu sırasında internet üzerinden yapılabilir.

KPSS GEÇ BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN



4 / 7 2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS ortaöğretim sınavı için tarih belli oldu.

KPSS Ortaöğretim oturumu, 15 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak.



5 / 7 KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024 tarihinde ilan edilecek.

6 / 7 KPSS - LİSE SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

KPSS Ortaöğretim sınavı yerleri sınav giriş belgesinin açıklanmasıyla birlikte sınav giriş belgesi üzerinden öğrenilecek. Sınav giriş belgelerinin ise sınav tarihinden kısa süre önce açıklanması bekleniyor.