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2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans takvimi

2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans takvimi

09:1513/07/2025, Pazar
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2025 KPSS ne zaman?

Kamu personel alımı ile devlet kurumlarında çalışmak isteyen adayların gireceği KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alındı. KPSS başvuru sonrası ÖSYM sınav takvimi de merak konusu oldu. Peki 2025 KPSS ne zaman? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile Alan Bilgisi oturumları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2025 KPSS lisans takvimi.

KPSS Lisans başvuruları sona erdi. KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alındı. Normal başvuru süresinde başvurularını yapamayanlar için geç başvuru günü 23-24 Temmuz olarak belirlendi. Peki Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav tarihi.

2025 KPSS NE ZAMAN?

2025 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

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2025 KPSS ne zaman? ÖSYM KPSS lisans takvimi