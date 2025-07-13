Kamu personel alımı ile devlet kurumlarında çalışmak isteyen adayların gireceği KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alındı. KPSS başvuru sonrası ÖSYM sınav takvimi de merak konusu oldu. Peki 2025 KPSS ne zaman? KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ile Alan Bilgisi oturumları ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM 2025 KPSS lisans takvimi.

1 /5 KPSS Lisans başvuruları sona erdi. KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alındı. Normal başvuru süresinde başvurularını yapamayanlar için geç başvuru günü 23-24 Temmuz olarak belirlendi. Peki Peki KPSS ne zaman yapılacak? İşte KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi sınav tarihi.

2 /5 2025 KPSS NE ZAMAN? 2025 yılında Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 7-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 /5 Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

4 /5 Kamu Personel Seçme Sınavı 2025-KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.