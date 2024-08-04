2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi! ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav tarihi belli oldu. KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve oturum detayları belli oldu. Bugün uygulanacak olan sınav ilk olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi ile başlayıp İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ile sona erecek. Peki KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sınavla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar: