KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Sınava katılacak olan binlerce aday sınavın kaçta başlayıp kaçta biteceğini, soru sayısını ve sınav süresini araştırıyor. Peki, KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? KPSS ÖABT kaçta başlayacak kaçta biçecek, sınav kaç dakika sürecek?
2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı için heyecanlı bekleyiş sona erdi! ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav tarihi belli oldu. KPSS ÖABT sınav tarihi, saati ve oturum detayları belli oldu. Bugün uygulanacak olan sınav ilk olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi ile başlayıp İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan Sınavı ile sona erecek. Peki KPSS ÖABT sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve bitiyor? İşte sınavla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar:
2024 KPSS ÖABT SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTECEK, SINAV NE KADAR SÜRECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) oturumları ile 2024- KPSS İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı 4 Ağustos Pazar günü yapılacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek. ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek.
İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak. Ek süre verilmesi uygun görülen adaylar ise 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.
KPSS ÖABT SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
4 Ağustos'ta gerçekleşecek olan KPSS ÖABT sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak.
ÖABT Nedir?
ÖABT, yani Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların alan bilgilerini ölçmek için yapılan bir sınavdır. Bu sınav, öğretmen adaylarının lisans eğitimleri sırasında öğrendikleri bilgileri ne kadar iyi kavradıklarını ve bu bilgileri öğretim sürecinde nasıl kullanabileceklerini değerlendirmeyi amaçlar.
ÖABT'nin Önemi
ÖABT, öğretmenlik mesleğinin önemi göz önüne alındığında oldukça önemli bir sınavdır. Çünkü bu sınav, öğretmen adaylarının öğrencilere etkili bir şekilde bilgi ve beceri kazandırabilme potansiyellerini ortaya koyar.
ÖABT'de başarılı olan adaylar, öğretmenlik mesleğine daha donanımlı bir şekilde başlarlar.
ÖABT'ye Kimler Girebilir?
Öğretmenlik mesleğini hedefleyen ve ilgili lisans programından mezun olan herkes ÖABT'ye girebilir.