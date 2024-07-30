2024 KPSS öabt sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'den gelen açıklamayla yanıt buldu. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için sınava giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, 2024 ÖABT sınav yerleri açıklandı mı? KPSS ÖABT sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte KPSS ÖABT sınav giriş belgesi alma ekranı...
2024-KPSS Lisans: Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruda; "2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır." denildi.
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav yerleri nasıl öğrenilir?
KPSS ÖABT sınav giriş belgesi AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden görüntülenebiliyor.
KPSS ÖATB SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA EKRANI
ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
ÖSYM'den yapılan duyuruda; "4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’ne (ÖABT) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
4 Ağustos 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS-ÖABT sınavında adaylar, sabah oturumu için saat 10.00’dan sonra, öğleden sonra oturumu için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
2024 KPSS ÖABT sınavı ne zaman?
2024 KPSS ÖABT sınavı 4 Ağustos 2024’te saat 10.15’te gerçekleştirilecek. 2024 KPSS ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alan sınavı ise aynı gün saat 14.45 olarak açıklandı.
ÖATB'YE KİMLER GİREBİLİR?
ÖABT, öğretmenlik mesleği için gerekli olan bilgi ve becerilerin ölçüldüğü bir sınavdır. Sınav, öğretmenlik alan bilgisi testi olarak bilinir ve öğretmen adaylarının atanabilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların mutlaka geçmesi gereken bir sınavdır.
KPSS SINAV TARİHLERİ 2024
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos,
KPSS Ön Lisans 1 Eylül,
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül,
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül’de yapılacak.