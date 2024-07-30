ÖATB'YE KİMLER GİREBİLİR?





ÖABT, öğretmenlik mesleği için gerekli olan bilgi ve becerilerin ölçüldüğü bir sınavdır. Sınav, öğretmenlik alan bilgisi testi olarak bilinir ve öğretmen adaylarının atanabilmek için girmeleri gereken bir sınavdır. Bu sınav öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyen adayların mutlaka geçmesi gereken bir sınavdır.