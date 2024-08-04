2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavına katılan adaylar için sınav sonuçları kadar önemli bir diğer konu da soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanmasıdır. Sınav sonrası adaylar, yaptıkları cevapları kontrol etmek ve sınav hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapmak için soru ve cevap anahtarlarını merak etmektedirler. Peki ÖABT sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanır?
KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayıp, biteceği, sınava artık saatler kala sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacağı da sınava katılım sağlayacak adayların merak ettiği konular arasında. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak?
2024 KPSS ÖABT sınavı bugün yapılıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta saat 10.15'te, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek. İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak.
KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarlarını sınavın tamamlanmasından sonra erişime açması bekleniyor.
4 Ağustos 2023 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları’nın her test için % 10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılması bekleniyor.
Geçtiğimiz yıl ÖABT sınavında, temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları sınavın hemen ardından, 6 Ağustos 2023 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanmıştır.
KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT-Pazar Sabah) SORULARI-CEVAP ANAHTARLARI
KPSS ÖABT Türkçe soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT İlköğretim Matematik soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Fen Bilimleri soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Tarih soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Matematik (Lise) soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Fizik soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Kimya/Kimya Teknolojisi soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Biyoloji soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT İngilizce soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Rehberlik soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Okul Öncesi soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖABT Beden Eğitimi soru ve cevap anahtarı
KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT-Pazar Öğleden Sonra)
KPSS ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri soru ve cevap anahtarı