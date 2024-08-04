2024 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavına katılan adaylar için sınav sonuçları kadar önemli bir diğer konu da soru ve cevap anahtarlarının ne zaman açıklanmasıdır. Sınav sonrası adaylar, yaptıkları cevapları kontrol etmek ve sınav hakkında daha detaylı bir değerlendirme yapmak için soru ve cevap anahtarlarını merak etmektedirler. Peki ÖABT sınav soru ve cevap anahtarları ne zaman açıklanır?

1 / 7 KPSS ÖABT sınavının saat kaçta başlayıp, biteceği, sınava artık saatler kala sorgulanmaya başladı. 4 Ağustos'ta yapılacak olan KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacağı da sınava katılım sağlayacak adayların merak ettiği konular arasında. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı, ne zaman ve saat kaçta yayımlanacak?

2 / 7 2024 KPSS ÖABT sınavı bugün yapılıyor. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta saat 10.15'te, ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, ÖABT saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 75 soru için alanlarına göre 120 veya 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

3 / 7 ÖABT İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise saat 14.45'te başlayacak ve 75 soru için 120 dakika yanıtlama süresi verilecek. İlk oturumda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra yapılacak ikinci oturumda ise saat 14.30'dan sonra adaylar binalara alınmayacak.

4 / 7 KPSS ÖABT SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM KPSS ÖABT soru ve cevap anahtarlarını sınavın tamamlanmasından sonra erişime açması bekleniyor.