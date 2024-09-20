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KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM 2024 KPSS önlisans branş bazında sıralama listesi

KPSS Ön Lisans branş sıralamaları açıklandı mı? ÖSYM 2024 KPSS önlisans branş bazında sıralama listesi

10:2320/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
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KPSS Önlisans branş bazında sıralamalar merak ediliyor. 2024 KPSS önlisans sınavına katılan adaylar sonuçlarına göre tercih yapacak. KPSS önlisans başarı sıralamları tercih sürecinde kılavuz olacak. Peki, 2024 KPSS önlisans başarı sıralamaları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM 2024 KPSS önlisans branş bazında başarı sıralamaları listesi...

KPSS Önlisans başarı ve branş bazında sıralama bilgileri KPSS sonuçları açıklamasının hemen akabinde erişime açılacak. Adaylar buna göre tercihlerine yön verebilecek. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar bu hafta içi açıklanır mı? İşte, o detaylar

KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?


KPSS branş bazında sıralamalarının gelecek hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapılması halinde haberimiz güncellenecektir.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?


Adaylar, güncellenmiş KPSS branş bazında sıralamalarını açıklandıktan sonra ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecekler.


KPSS BRANŞ SIRALAMASI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ


BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?


Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.



KPSS 2024 ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI


KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde erişime açıldı.

KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI 2024


Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.


ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?


Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.


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