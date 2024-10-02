KPSS Önlisans branş bazında başarı sıralamaları için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti. 2024 KPSS önlisans sınavına katılan adaylar sonuçlarına göre tercih yapacak. KPSS önlisans başarı sıralamları tercih sürecinde kılavuz olacak. KPSS ön Lisans branş sıralamaları açıklandı. Peki, 2024 KPSS önlisans branş sıralaması nedir, branş bazında başarı sıralamaları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2024 KPSS önlisans branş bazında başarı sıralamaları listesi...
KPSS Önlisans başarı ve branş bazında sıralama bilgileri açıklandı. Adaylar buna göre tercihlerine yön verebilecek. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamalar ne ifade eder, nasıl öğrenilir? İşte, o detaylar
KPSS ÖNLİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMALAR AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları açıklandı.
KPSS ÖN LİSANS BRANŞ SIRLAMASI NASIL ÖĞRENİLECEK?
2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans'a (2024-KPSS Ön Lisans) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtılmıştır.
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.
BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?
Branş bazında sıralama işlemlerinin yerleştirme işlemlerine hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet olup bunun dışında herhangi bir amaçla kullanılmamalıdır. Adayların, güncellenen branş bazında sıralamaları bu hususlar çerçevesinde incelemeleri gerekmektedir.
Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır.
KPSS 2024 ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS Ön Lisans sınav sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde erişime açıldı.
KPSS ÖNLİSANS ATAMA PUANLARI 2024
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. KPSS Ön lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
Kamu kurum ve kuruluşlarının B Grubu Kadrolarına ilk defa atanacakların geçerli bir KPSS puanına sahip olmaları zorunlu.