KPSS önlisans sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından yayınlandı. KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebiliyor. Peki 2024 KPSS önlisans sınavı ne zaman, saat kaçta?
Kamu Personel Seçme Sınavı 2024-KPSS Ön Lisans sınavı başvuruları 13 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alındı. 2 yıllık yüksekokul mezunu adaylar geç başvurularını 9-10 Temmuz 2024 tarihlerinde yaptı. Peki, 2024 KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Ön lisans sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ÖSYM.gov.tr. ekranı.
KPSS önlisans sınav yerleri açıklandı mı?
KPSS Önlisans sınav giriş yerleri açıklandı. Adaylar https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden 15:15'ten itibaren sınav giriş yerlerini görüntüleyebiliyor.
KPSS ÖNLİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
2024 yılı KPSS takvimine göre, KPSS önlisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav için adaylar 10:00'dan sonra bina ve salonlara alınmayacak.
Sınavda adaylara 120 soru için 130 dakika süre verilecek. 10:15'te başlayacak olan sınav 12:25'te sona erecek. Adaylara sınavda 60 Genel Yetenek, 60 Genel Kültür sorusu yöneltilecek
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır.
Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
KPSS Önlisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Önlisans sınavının sonuçları 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM AİS üzerinden erişime açılacak.