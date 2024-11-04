KPSS ortaöğretim tercihleri için adaylar sabırsızlıkla bekliyor. KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak sorusu sıkça araştırılmakta olup, ÖSYM tarafından açıklanacak ortaöğretim KPSS tercih tarihleri merak konusu. Memur adayları ÖSYM'den gelecek KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı son dakika açıklamalarını bekliyor. 2024 KPSS ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandığında, başvurular ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Peki KPSS ortaöğretim tercih ne zaman 2025? İşte, ÖSYM Lise KPSS tercih kılavuzu, tarihleri ve sürece ilişkin detaylar…
KPSS Ortaöğretim tercihleri konusunda heyecanla beklenen gelişmeler için adaylar sık sık arama motorlarına "KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak" ve "2024 Lise KPSS tercih kılavuzu yayınlandı mı" gibi soruları yazıyorlar. Peki KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise KPSS tercih kılavuzu hakkınaki detaylar.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ÖSYM 2024 KPSS Ortaöğretim tercihlerinin başlayacağı tarih henüz belli olmadı. KPSS Ortaöğretim tercih tarihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacak. Konu ile ilgili ÖSYM’den açıklama geldiğinde güncel bilgiler burada yer alacaktır.
2024 KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?
2024 KPSS Ortaöğretim tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir. ÖSYM 2024 KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacak.
ORTAÖĞRETİM KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
2024 KPSS Ortaöğretim tercihleri, kılavuz yayınlandıktan sonra başlayacak. Tercihler ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
KPSS ORTAÖĞRETİM 60, 65, 70, 75 PUAN İLE NEREYE GİRİLİR?
Geçtiğimiz süreçte KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini gerçekleştiren ÖSYM atama puanlarını erişime açmıştı. ÖSYM KPSS ortaöğretim atama puanları kadro ve şehirlere göre farklılık göstermektedir. Aşağıdaki linke tıklayarak KPSS geçen süreçteki atama ve yerleştirme puanlarına ulaşabilirsiniz.
KPSS P94 PUANIYLA ALAN KURUMLAR HANGİLERİ?
Üniversiteler
Enstitüler
Bakanlıklar
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Türk Dil Kurumu Başkanlığı
T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü
Gelir İdaresi Başkanlığı
Sayıştay Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu