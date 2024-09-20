KPSS atama puanları 2024 sınava katılım sağlayan adayların gündeminde. KPSS lisans ve ön lisans sonuçları 2024 açıklanması ve KPSS ortaöğretim sınavının tamamlanmasıyla birlikte adaylar merakla puanlarına göre hangi kurumlara yerleşebileceklerini araştırıyor. Bu haberimizde, 60, 65, 70, 75, 80 ve 85 puan alan adayların hedefleyebileceği kurumlar ve pozisyonlar hakkında detaylı bilgiler bulacaksınız. Peki KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir, memur olunur mu?
KPSS atama puanları, adayların kamu yapılandıra yerleşiminde önemli bir rol oynar. KPSS 70, 75, 80, 85 ve 90 puanla nereye girilebileceği, tercih edilen kurumlara ve kadrolara göre değişiklik gösterilir. KPSS 70 puanlık genellikle yardımcı hizmetler ve destek personel kadrolarına başvurulabilirken, 85 ve üzeri puanlar daha yüksek kapsamlı kadrolar için avantaj sağlar. KPSS 90 puan ile müfettiş, uzman departmanı gibi kadrolara girme şansı artar. Puanınıza uygun tercih yapmak için ilgili tarih boyunca KPSS atama taban puanlarına dikkat etmek önemlidir.
ÖSYM, her yıl yaptığı KPSS sınavlarının ardından bir tercih kılavuzu yayınlar. Bu kılavuzda, hangi kurumun kaç kişi alacağı, hangi bölümlerden alım yapacağı ve taban puanları gibi bilgiler yer alır. Peki KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye girilir, memur olunur mu? İşte ayrıntılar.
KPSS 70, 75, 80, 85 Puanla Nerelere Yerleşilebilir?
Belediyeler: Birçok belediye, çeşitli pozisyonlarda memur alımı yapmaktadır. Özellikle 70 ve üzeri puanlarla belediyelere yerleşme şansınız yüksektir.
Milli Eğitim Bakanlığı: Öğretmen olmak isteyen adaylar için Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmenlik ve kadrolu öğretmenlik alımları yapmaktadır.
Diğer Bakanlıklar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı gibi diğer bakanlıklar da çeşitli kadrolarda alım yapmaktadır.Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler): TCDD, PTT gibi kuruluşlar da KPSS puanı ile alım yapmaktadır.
Kamu Hastaneleri: Sağlık personeli olmak isteyenler için kamu hastaneleri önemli bir seçenektir.
KPSS alımları farklı puan türlerine göre yapılmaktadır. KPSS P1, P2 ve P3 puan türleri bulunmaktadır ve atamalar da buna göre yapılmaktadır.
KPSS Lisans atama puanları kadro ve şehirlere göre değişebiliyor. Geçtiğimiz yıllarda KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı.
Sınav sonucuna göre alınan puanlarla nerelere girilebildiğini, atama yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi edinilebilir.
KPSS Atama ve Yerleştirme Puanları:
60-65 Puan: Bu puan aralığıyla genellikle yerel yönetimlerin sözleşmeli personel alımlarında veya bazı özel durumlar için açılan kadrolarda değerlendirilebilirsiniz.
KPSS 65-70 Puanı: Bu puan aralığı, bazı bakanlıkların sözleşmeli personel alımlarında veya yerel yönetimlerin daha tercih edilen pozisyonlarında değerlendirilebilir.
KPSS 70-75 Puanı: Bu puan aralığı, birçok bakanlığın sözleşmeli personel alımlarında ve bazı kurumların kadrolu personel alımlarında değerlendirilebilir.
KPSS 75-80 Puanı: Bu puan aralığı, popüler bakanlıkların kadrolu personel alımlarında ve bazı kritik pozisyonlarda değerlendirilebilir.
KPSS 80-85 Puanı: Bu puan aralığı, en çok tercih edilen bakanlıkların kadrolu personel alımlarında ve üst düzey pozisyonlarda değerlendirilebilir.
KPSS 85 ve üzeri Puanı: Bu puan aralığıyla birçok kurum ve kuruluşun kadrolu personel alımlarında ilk sıralarda yer almanız mümkündür.
KPSS Yerleştirme Süreci
KPSS yerleştirme süreci, ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre gerçekleştirilir. Adaylar, puanlarına ve tercihlerine göre yerleştirilmek üzere başvurularını yaparlar. Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ilan edilir.
KPSS Atama Puanlarını Etkileyen Faktörler
Kadro Sayıları: Her yıl açılan kadro sayıları, yerleştirme sonuçlarını doğrudan etkiler.
Branş Tercihleri: Adayların tercih ettiği branşlar, yerleşme şanslarını belirler.
Puan Türü: KPSS'de farklı puan türleri (genel kültür-genel yetenek, eğitim bilimleri vb.) bulunur ve her bir puan türü farklı alanlardaki yerleştirmelerde kullanılır.
Yer tercihi: Adayların yerleştirileceği bölge tercihi de yerleştirme sonuçlarını etkiler.