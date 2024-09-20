KPSS atama puanları , adayların kamu yapılandıra yerleşiminde önemli bir rol oynar. KPSS 70, 75, 80, 85 ve 90 puanla nereye girilebileceği, tercih edilen kurumlara ve kadrolara göre değişiklik gösterilir. KPSS 70 puanlık genellikle yardımcı hizmetler ve destek personel kadrolarına başvurulabilirken, 85 ve üzeri puanlar daha yüksek kapsamlı kadrolar için avantaj sağlar. KPSS 90 puan ile müfettiş, uzman departmanı gibi kadrolara girme şansı artar. Puanınıza uygun tercih yapmak için ilgili tarih boyunca KPSS atama taban puanlarına dikkat etmek önemlidir.

ÖSYM, her yıl yaptığı KPSS sınavlarının ardından bir tercih kılavuzu yayınlar. Bu kılavuzda, hangi kurumun kaç kişi alacağı, hangi bölümlerden alım yapacağı ve taban puanları gibi bilgiler yer alır. Peki KPSS 50-55-60-65-70-75-80-85 puanla nereye girilir, memur olunur mu? İşte ayrıntılar.