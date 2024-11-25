KPSS ortaöğretim tercih tarihi ve ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman soruları, lise mezunu adayların en çok merak ettiği konuların başında gelmektedir. ÖSYM tarafından yapılan sınav sonrasında adaylar, puanlarına göre devlet kurumlarında görev alabilmek için tercih işlemlerini gerçekleştirmektedir. Ortaöğretim KPSS tercihleri ne zaman sorusunun cevabı, ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz ile netleşmekte. Peki KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? 2024 Lise KPSS tercih kılavuzu hakkınaki detaylar.