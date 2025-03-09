Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS lisans başvuruları haziranda başlayacak. Lisans her sene yapılırken, önlisans sınavı ise iki yılda bir yapılmakta. KPSS ön lisans sınavı 2026 yılında yapılacak. Peki KPSS lisans sınav başvuruları ne zaman, 2025 KPSS sınav tarihine ilişkin detaylar.