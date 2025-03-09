Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Peki 2025 KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı ne zaman? İşte başvuru ve sınav tarihleri
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. KPSS lisans başvuruları haziranda başlayacak. Lisans her sene yapılırken, önlisans sınavı ise iki yılda bir yapılmakta. KPSS ön lisans sınavı 2026 yılında yapılacak. Peki KPSS lisans sınav başvuruları ne zaman, 2025 KPSS sınav tarihine ilişkin detaylar.
2025 KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihleri arasında alınacak.
2025 KPSS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS lisans sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz günlerinde alınacak, sınav 13 Eylül'de gerçekleşecek ve sonuçlar da 10 Ekim'de açıklanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz'da alınacak. Sınav uygulaması 14 Eylül'de olacak ve sonuçlar da 10 Ekim 2025'de ilan edilecek.
KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınavları geçtiğimiz sene uygulandığı için bir sonraki sınav 2026'da olacak.