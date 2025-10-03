Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KPSS SONUÇ TAKVİMİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 A Grubu KPSS sonuç sorgu tarihi

KPSS SONUÇ TAKVİMİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 A Grubu KPSS sonuç sorgu tarihi

12:183/10/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

2025 KPSS Lisans sonuçları için heyecan sürüyor. Sınava katılan adaylar, ÖSYM sorgulama ekranını yakından takip ediyor ve “KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İşte KPSS Lisans sonuçlarıyla ilgili son gelişmeler.

Kamuda memur olmayı hedefleyen binlerce aday, KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. ÖSYM’nin yoğun ilgi gören sorgulama ekranı üzerinden adaylar, sınav sonuçlarını öğrenmeye çalışıyor. KPSS 2025 sonuçları ne zaman açıklanacak, işte detaylar…

KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları henüz açıklanmadı. KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.

KPSS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden sorgulanacak.

#kpss
#kpss sonuç
#Kpss Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK EK YURT BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK yurt ek başvuruları ne zaman, başladı mı?