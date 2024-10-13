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KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları…

KPSS’li KPSS’siz personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları…

10:0813/10/2024, Sunday
G: 13/10/2024, Sunday
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<p>KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları…</p>
KPSS’li KPSS’siz kamu personel alımı yapacak kurumlar belli oldu: Güncel kamu ilanları…

Ekim ayına girilmesiyle birlikte, KPSS'siz memur alımı mı olacak? ve KPSS'siz memur alan kurumlar-yerler neresi? gibi sorular binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Ekim ayında hem KPSS puanı ile hem de KPSS şartı olmadan memur alımı yapacak olan kurumlar açıklandı. Bu dönemde kamuya toplamda 27 bin 510 memur alımı yapıldı. KPSS'siz alım yapan bazı kurumlar, belirli şartlar yerine gelen adayları kabul ederken, diğer ilanlar ise KPSS puanı olan adaylara yönelik olacak. İşte kamu personel alımı iş ilanları detayı.

2024 yılı itibarıyla KPSS'siz memur alımı, KPSS'siz personel alımı" ve 2024 KPSS'siz memur iş ilanları gibi konular, iş arayanlar tarafından yakından takip ediliyor. KPSS şartları aranmaksızın, personel alımı yapan kuruluşlar, belirli kriterleri karşılayan adayları değerlendirmeye almaktadır. Kamu kuralları ve çeşitli devlet dairelerinin duyurulduğu bu ilanlar, KPSS puanı olmayan adaylar için önemli fırsatlar sunuyor. Peki Ekim ayında ilkokul mezunu 27 bin 510 memur alınacak! KPSS’siz PTT, THY, bekçi alımı şartları nelerdir, başvuru tarihleri belli oldu mu?

KPSS'siz memur alımı, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şartı aranmadan devlet kurumlarına personel alınması anlamına gelir. Bu durum, KPSS'ye giremeyen veya düşük puan alan adaylar için önemli bir fırsat sunar. 2024 yılında da çeşitli kamu kurumları tarafından KPSS'siz personel alımı ilanları yayınlanmaktadır.

Bu ilanlar genellikle belediyeler, özel idareler, kamu kuruluşları gibi farklı kurumlarda yer alır. İŞKUR platformu ve ilgili kurumların resmi web siteleri, bu ilanları takip etmek için en doğru kaynaklardır. Kamu personeli olmak isteyen ancak KPSS engeliyle karşılaşan bireyler, bu alımları yakından takip ederek kariyerlerine adım atabilirler.

Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler ve diğer kurumlar aracılığıyla 27.510 kişilik büyük bir istihdam kampanyası başlattı. Bu kapsamda, ilkokul mezunu dahil herkese yönelik KPSS'li ve KPSS'siz memur alımı ilanları yayınlandı. İşte güncel kamu ilanları...

Kültür Bakanlığı Var Alınacak Personel; 15; Son Başvuru Tarihi; 25 Ekim 2024

BDDK Var Alınacak Personel; 45; Son Başvuru Tarihi; 20 Ekim 2024

Kültür Bakanlığı Var Alınacak Personel; 3; Son Başvuru Tarihi; 25 Ekim 2024

Kültür Bakanlığı Var Alınacak Personel; 15; Son Başvuru Tarihi; 25 Ekim 2024

TÜBİTAK KPSS Şartı; Yok, Alınacak Personel; 393; Son Başvuru Tarihi; 14 Ekim 2024

SGK KPSS Şartı; Yok, Alınacak Personel; 1; Son Başvuru Tarihi; 14 Ekim 2024

TSK; KPSS Şartı; KPSS 60, Alınacak Personel; 733; Son Başvuru Tarihi; 13 Ekim 2024


Biga Belediyesi Var Alınacak Personel; 2; Son Başvuru Tarihi; 15 Ekim 2024

Milli Savunma Bakanlığı ; KPSS Şartı; Yok, Alınacak Personel; 16.000; Son Başvuru Tarihi; 13 Ekim 2024


İstanbul Üniversitesi, KPSS Şartı; Var, Alınacak Personel; 15; Son Başvuru Tarihi; 16 Ekim 2024

TSK KPSS Şartı; Yok, Alınacak Personel; 136; Son Başvuru Tarihi; 20 Ekim 2024

Milli Eğitim Bakanlığı; KPSS Şartı; Alınacak Personel; 100; Son Başvuru Tarihi; 25 Ekim 2024

Mucur Belediyesi; KPSS Şartı; KPSS 65, Alınacak Personel; 1; Son Başvuru Tarihi; 31 Ekim 2024


Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı kamu personel alımı için tıklayın

İŞKUR Kamu Memur Alım İlanları İçin Tıklayın


Resmi Gazete KPSS’li-KPSS’siz personel alımı için tıklayın

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