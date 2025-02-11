İstanbul'da Küçükçekmece, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenyurt, Beykoz, Avcılar, Arnavutköy , Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerinde okullar tatil edildi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların yarın da tatil edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. 12 Şubat Çarşamba günü Küçükçekmece'de eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceğine dair resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Yarın Küçükçekmece'de kar tatili var mı? 12 Şubat İstanbul Valiliği kar tatili son dakika açıklamalar...

1 /6 Küçükçekmece okullar tatil mi sorusu, İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışıyla beraber öğrenci ve veliler tarafından sorgulanıyor. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliğinden son dakika açıklaması geldi. 11 Şubat 2025 Salı günü İstanbul güne kar yağışıyla başladı. Kar, megakentte bazı bölgelerde şiddetli olurken, araçlar da yollarda kaldı. Bununla birlikte İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde kar nedeniyle okullarda tatil kararı aldı.

2 /6 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada 11 Şubat Salı günü Küçükçekmece'de okullar tatil ilan edildi.

3 /6 12 ŞUBAT KÜÇÜKÇEKMECE'DE OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Küçükçekmece'de 12 Şubat tarihinde okulların tatil olup olmayacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği'nin ilerleyen saatlerde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.



4 /6 İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMASI: İL GENELİNDE TATİL YOK

Valilikten yapılan açıklamada, kentin kuzey ilçelerinde etkili olan kar yağışının şehrin güneyinde ve merkez ilçelerinde etkili olmadığı, bu nedenle şehir genelinde eğitime ara verilmesinin söz konusu olmadığı belirtildi.

5 /6 İlçe Umumu Hıfsa Kurullarının kar yağışının etkili olduğu ilçelerdeki okullarda eğitime ara verilmesine ilişkin yetkilendirildiği vurgulandığı açıklamada, "Bu kapsamda Başakşehir, Esenyurt, Avcılar, Arnavutköy, Beykoz, Sultangazi ve Beylikdüzü ilçelerimizde İlçe Umumu Hıfsa Kurulu kararıyla eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.