Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

Emekliler, Kurban Bayramı yaklaşırken ikramiye ödemeleri için geri sayıma geçti. Bu yıl 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde, 4 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesi ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliyle birlikte dul, yetim ve hak sahibi vatandaşlar da ikramiyeden pay alacak. Gözler şimdi ödeme takvimini açıklayacak olan SGK’da.