Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri açıklandı mı, ne zaman?

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emekli, 2025 yılı bayram ikramiyesinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Bu yıl 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesi, 4 bin TL olarak belirlenen ikramiyelerin ödeme takvimi için gözler SGK’dan gelecek açıklamada. Tahsis numarasına göre yapılacak ödemelerin haziranın ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.
Emekliler, Kurban Bayramı yaklaşırken ikramiye ödemeleri için geri sayıma geçti. Bu yıl 6 Haziran’da başlayacak bayram öncesinde, 4 bin TL olarak belirlenen emekli ikramiyesi ödemelerinin hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı merak ediliyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekliyle birlikte dul, yetim ve hak sahibi vatandaşlar da ikramiyeden pay alacak. Gözler şimdi ödeme takvimini açıklayacak olan SGK’da.
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
2025 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce yatırılması öngörülüyor. Bu kapsamda ödemelerin 2 Haziran 2025 Pazartesi günü emeklilerin hesaplarında olması bekleniyor.
KİMLER EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMESİ ALACAK?
Emekli bayram ikramiyesinden faydalanacaklar arasında 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur), 4C (Emekli Sandığı) emeklileri ile dul, yetim ve hak sahipleri yer alıyor.
ÖDEMELER YİNE TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödemeleri, bir önceki bayram ikramiyesi ödemesinde olduğu gibi tahsis numarasına göre gerçekleşecek. Tahsis numarasına göre ödeme tarihleri, ilerleyen günlerde bakanlık tarafından duyurulacak.