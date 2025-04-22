Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarih: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve milyonlarca emekli ile hak sahibi, 2025 yılı ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'ndaki ödeme düzeninin takip edilmesi bekleniyor. Ancak, ödemelerin kesin tarihi ve tutarı henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyuru, emeklilerin ve hak sahiplerinin bayram öncesi hesaplarına yatırılacak tutar ve tarih konusunda netlik kazandıracak.