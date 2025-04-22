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Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarih: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin yatacağı tarih: Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?

10:2022/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Kurban Bayramı yaklaşırken, milyonlarca emekli ve hak sahibi gözünü bu yılki bayram ikramiyesi ödemelerine çevirdi. 2025 yılı için 4.000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesinin, Kurban Bayramı’ndan önce, Mayıs ayının son haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilerin yanı sıra dul, yetim ve hak sahiplerini de kapsayan ödeme takvimi için Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yapılacak resmi açıklama merakla bekleniyor. Bayramın 6 Haziran’da başlayacak olması, ödemelerin ay bitmeden tamamlanacağı beklentisini güçlendiriyor.

Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında kutlanacak ve milyonlarca emekli ile hak sahibi, 2025 yılı ikinci bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplarına yatırılacağını araştırıyor. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Ramazan Bayramı'ndaki ödeme düzeninin takip edilmesi bekleniyor. Ancak, ödemelerin kesin tarihi ve tutarı henüz açıklanmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı resmi duyuru, emeklilerin ve hak sahiplerinin bayram öncesi hesaplarına yatırılacak tutar ve tarih konusunda netlik kazandıracak.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2025 NE KADAR?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 4 Bin TL.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATAR?

Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi bayram tarihinden bir hafta önce ödenmeye başlamıştı.

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinin de bayram tarihinden bir hafta öncesinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı 6 Haziran'da başlayacağından dolayı 2 Haziran Pazartesi günü bayram ikramiyeleri hesaplara geçmeye başlayabilir. Konuya ilişkin resmi tarihler açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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