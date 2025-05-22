Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kurban Bayramı tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi?

Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaşın gözü tatil süresiyle ilgili yapılacak açıklamalara çevrildi. Bayramın ilk günü bu yıl 6 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. Resmi tatilin ardından araya hafta sonu günlerinin girmesiyle birlikte tatil süresinin 9 güne çıkarılması beklentisi gündemde. Kamu çalışanlarını da yakından ilgilendiren bu gelişmeyle ilgili nihai kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan Kabine toplantısında alınması bekleniyor. Tatil planlarını netleştirmek isteyenler ise Kabine’den çıkacak kararı merakla bekliyor.
Kurban Bayramı öncesinde tatil süresine ilişkin beklentiler artarken, gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi. Bayramın 6 Haziran Perşembe günü başlaması, arefe gününün ise çarşambaya denk gelmesi nedeniyle, tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Hem kamu çalışanları hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, tatil planlarını netleştirebilmek için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bayram tatili süresine dair net açıklamanın, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması öngörülüyor.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?
Bayram tatili 9 gün olacak mı 2025 yılı için araştırılmaya başladı. Manisa Müzesi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklama yaptı:
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?
Bakan Ersoy, yaklaşan Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasının gündemde olduğunu belirtti. Buna göre ilerleyen günlerde konunun netlik kazanması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Yılın ikinci bayramı olacak Kurban Bayramı 4 gün boyunca idrak edilecek. 6 Haziran Cuma günü başlayacak bayram 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak:
5 Haziran Perşembe: Kurban Bayramı Arifesi
6 Haziran Cuma: Kurban Bayramı 1. Gün
7 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı 2. Gün
8 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 3. Gün
9 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 4. Gün
KALAN RESMİ TATİL GÜNLERİ
15 Temmuz 2025, Salı
30 Ağustos 2025, Cumartesi
29 Ekim 2025, Çarşamba