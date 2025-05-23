Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı son dakika? Kurban Bayramı tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi? Açıklama geldi

Kurban Bayramı öncesinde tatil süresine ilişkin beklentiler artarken, gözler Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ne çevrildi. Bayramın 6 Haziran Perşembe günü başlaması, arefe gününün ise çarşambaya denk gelmesi nedeniyle, tatilin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Hem kamu çalışanları hem de özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, tatil planlarını netleştirebilmek için Kabine toplantısından çıkacak kararı bekliyor. Bayram tatili süresine dair net açıklamanın, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılması öngörülüyor.