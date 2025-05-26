Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, yeni açıklama geldi mi? Kurban Bayramı son dakika mesai açıklaması

2025 yılı Kurban Bayramı tatiline ilişkin merakla beklenen açıklama geldi. Yaz sezonunun başlangıcına denk gelen bayram dönemi, tatil planı yapan milyonlarca kişinin gündemindeydi. Resmi tatil süresiyle ilgili spekülasyonlar sürerken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun’dan yapılan son açıklama kafalardaki soru işaretlerini giderdi. Geçmiş yıllarda 9 güne çıkarılan bayram tatilinin bu yıl uzatılıp uzatılmayacağı yönündeki beklentiler böylece netlik kazandı. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili tam olarak hangi tarihlerde olacak? Tatil süresi kaç gün sürecek? İşte detaylar…
Haziran ayı yaklaşırken Kurban Bayramı tatiline dair detaylar netleşmeye başladı. 2025 yılı Kurban Bayramı, resmi takvimle birlikte tatil planı yapan milyonlarca vatandaşın odağında. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı son açıklamayla birlikte, bu yıl bayram tatilinin süresi de resmiyet kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak konusuydu. Hem kamu çalışanlarını hem özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren tatil süresiyle ilgili alınan karar, yaz planlarını şekillendirmek isteyenlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte yanıtı…
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır. Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.' dedi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un X'ten yaptığı açıklama şöyle:
Yakın zamanda idrak edeceğimiz mübarek Kurban Bayramı münasebetiyle, 5 Haziran Perşembe (Arefe) günü öğleden sonra başlamak üzere, 6-7-8-9 Haziran 2025 tarihlerinde (Bayramın 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü günü) kamu çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır.
Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir.
Kurban Bayramımızın şimdiden mübarek olmasını, birliğimizi, beraberliğimizi pekiştirmesini Allah’tan niyaz ediyor, bayram vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve sağ salim yolculuklar diliyoruz.
KURBAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kurban Bayramı arefe günü bu sene 5 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Kurban Bayramı ise 1. günü 6 Haziran 2025 Cuma günü başlayacak. Yılın ikinci dini bayramı 4. günü olan 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak.
RESMİ TATİLLER 2025 || KURBAN BAYRAMI GÜNLERİ VE TARİHLERİ
5 HAZİRAN 2025 PERŞEMBE: AREFE
6 HAZİRAN 2025 CUMA: KURBAN BAYRAMI 1. GÜN
7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI 2. GÜN
8 HAZİRAN 2025 PAZAR: KURBAN BAYRAMI 3. GÜN
9 HAZİRAN 2025 PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI 4. GÜN
KURBAN BAYRAMI VE 2025 YAZ TATİLİ BİRLEŞTİRELECEK Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden konu hakkında basın açıklamasında bulundu ve açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan "MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek" başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.
Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.
Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir.
Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir."