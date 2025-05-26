Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı, yeni açıklama geldi mi? Kurban Bayramı son dakika mesai açıklaması

Haziran ayı yaklaşırken Kurban Bayramı tatiline dair detaylar netleşmeye başladı. 2025 yılı Kurban Bayramı, resmi takvimle birlikte tatil planı yapan milyonlarca vatandaşın odağında. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un yaptığı son açıklamayla birlikte, bu yıl bayram tatilinin süresi de resmiyet kazandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı merak konusuydu. Hem kamu çalışanlarını hem özel sektör çalışanlarını yakından ilgilendiren tatil süresiyle ilgili alınan karar, yaz planlarını şekillendirmek isteyenlerin gündeminde ilk sıraya yerleşti. Peki, 2025 Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, kaç gün sürecek? İşte yanıtı…