KURBANLIK FİYATLARI SON DAKİKA 2025: Kurbanlık fiyatları ne kadar, düşer mi artar mı?

KURBANLIK KİLO (KG) FİYATLARI NE KADAR?

Et ve Süt Kurumu tarafından açıklanan 2025 alım fiyatlarına göre;

Canlı kuzu kilo fiyatı 280-330 TL,

Canlı koyun kilo fiyatı 270-280 TL,

Canlı oğlak kilo fiyatı 160-215 TL,

Canlı keçi kilo fiyatı 150-160 TL.

Bu doğrultuda 2025 yılında olması beklenen büyükbaş kurban fiyatları:

Dana: 100.000 TL - 140.000 TL

Tosun: 110.000 TL - 150.000 TL

Düve: 90.000 TL - 130.000 TL

2025 yılında olması beklenen küçükbaş kurban fiyatları ise şu şekilde:

Koyun: 8.000 TL - 16.000 TL

Koç: 12.000 TL - 20.000 TL

Keçi: 9.000 TL - 15.000 TL

Ancak bu rakamlar öngörü niteliğinde olup bayram tarihi yakınlaştıkça netlik kazanacaktır. Ayrıca satış fiyatları illere göre farklılık göstermektedir.