Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar:





Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz, bu konuda irade değişikliğimiz yok.

Yatırımcılar içerideki siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığını sordu; programa çok güçlü bir destek var.

Global olarak risk iştahındaki azalma bizden fon çıkışını tetikliyor.

Türkiye büyümek için dış talebe az bağlı.

Geçici olarak büyüme yavaşlasa da orta-uzun vadede büyüme perspektifimiz güçlü.

Fon çıkışından bir miktar daha fazla etkilenmiş olabiliriz, ortaklık yatıştığında Türkiye'nin çok ciddi avantajları olduğu ortaya çıkacak.

Nette enflasyon Merkez Bankası'nın hedef patikası içinde kalacak.

Enflasyon beklentilerinde sınırlı kötüleşme var.

Dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Önlemler alıyoruz.

Bütçeyi daha verimli alanlara kaydırıyoruz. Tasarruf tedbirlerimiz zaten başlamıştı.

Programda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yok, yatırım ayağını çok güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.

Avrupa Birliği daha çok nasıl ekonomik anlamda daha olumlu bir gelecek inşa ederim anlayışında. İç pazarda daha güçlü bir entegrasyon görülürken diğer önemli ülkelerle işbirliğinde.

Türkiye küresel arzda çok fazlasıyla karşı karşıya gelecek. Hızlı büyüyen bir ekonomi, yetişmiş insan stoğunda da önemli bir ülke. Türkiye'nin altyapısı birçok gelişmekte olan ülkelerin alt yapısından çok daha ileri.















































