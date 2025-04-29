Gelir İdaresi Başkanlığı, kurumlar vergisi beyannamesinin verme süresinin 30 Nisan'da sona ereceğini ve uzatılmayacağını açıklamasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yeni bir açıklama geldi. Kurumlar vergisi beyannamesi uzatılacak mı? sorusu yanıt buldu. Bakan Şimşek, Türkiye’de kayıtdışının yüksek olduğunu bu yüzden denetimlerin de fazlalaştığını açıklarken, “Kurumlar Vergisi'nde eğer gerekliyse beyanname süresini belki 1-2 gün uzatabiliriz” açıklaması yaptı. Peki, Kurumlar vergisi ne zamana uzatılacak, son ödeme günü belli oldu mu? İşte detaylar.
Kurumlar vergisi ödemesi için son gün geldi. Bu vergi türü, kurumların 1 yıllık kazançlarının belirli bir kısmının vergi olarak ödenmesini ifade ediyor. Kurumlar vergisini ödemeyen mükellefler ilk olarak gecikme cezası ve ardından da daha büyük cezalara maruz kalır. Peki, kurumlar vergisi uzatıldı mı, son ödeme tarihi ne zaman?
KURUMLAR VERGİSİ UZATILDI MI, NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurumlar vergisini ödemekle yükümlü olan mükelleflere yönelik Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama geldi ve sürenin uzatılmayacağı duyuruldu.
2024 yılı hesap dönemine ait kurumlar vergisi beyannamesi 1-30 Nisan tarihleri arasında verilecek.
"BELKİ 1-2 GÜN UZATABİLİRİZ"
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sürenin uzatılabileceği sinyalini verdi.
Habertürk canlı yayınına katılan Şimşek, küresel ekonomi ve Türkiye’deki gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunurken vergi konusuna ilişkin de konuştu.
“Kazanan herkes kazandığı ölçüde vergi vermeli. İlk defa beyanname sayısı 5 milyonu aştı” diyen Şimşek şunları kaydetti:
“473 bin mükellef ilk defa bu yıl beyanname verdi, beyanname sayısının 5 milyonun üzerine çıkması söz konusu. Kayıt dışılıkla mücadele ederek verginin tabanını genişletmek istiyoruz.
KURUMLAR VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Kurumlar vergisi ödemekle yükümlü mükellefler, vergi ödeme dönemi için GİB web sitesi üzerinden Kurumlar Vergisi Beyannamesi belgesini indirip doldurmalı, ardından bu belgeyle bağlı olunan vergi dairesine ödeme yapılmalıdır.
KURUMLAR VERGİSİ ORANI NE KADAR 2025?
2025 yılı kurumlar vergisi oranı %25 olarak açıklandı. Kurumlar vergisinin ödenmediği durumlarda gecikme cezası ve takiben daha ağır cezalar uygulanır.
Şimşek’in açıklamalarından öne çıkanlar:
Enflasyonu düşürmek birinci önceliğimiz, bu konuda irade değişikliğimiz yok.
Yatırımcılar içerideki siyasi gelişmelere karşı programın dayanıklılığını sordu; programa çok güçlü bir destek var.
Global olarak risk iştahındaki azalma bizden fon çıkışını tetikliyor.
Türkiye büyümek için dış talebe az bağlı.
Geçici olarak büyüme yavaşlasa da orta-uzun vadede büyüme perspektifimiz güçlü.
Fon çıkışından bir miktar daha fazla etkilenmiş olabiliriz, ortaklık yatıştığında Türkiye'nin çok ciddi avantajları olduğu ortaya çıkacak.
Nette enflasyon Merkez Bankası'nın hedef patikası içinde kalacak.
Enflasyon beklentilerinde sınırlı kötüleşme var.
Dünyadan kopuk yaşamıyoruz. Önlemler alıyoruz.
Bütçeyi daha verimli alanlara kaydırıyoruz. Tasarruf tedbirlerimiz zaten başlamıştı.
Programda herhangi bir değişikliğe ihtiyaç yok, yatırım ayağını çok güçlü bir şekilde destekleyeceğiz.
Avrupa Birliği daha çok nasıl ekonomik anlamda daha olumlu bir gelecek inşa ederim anlayışında. İç pazarda daha güçlü bir entegrasyon görülürken diğer önemli ülkelerle işbirliğinde.
Türkiye küresel arzda çok fazlasıyla karşı karşıya gelecek. Hızlı büyüyen bir ekonomi, yetişmiş insan stoğunda da önemli bir ülke. Türkiye'nin altyapısı birçok gelişmekte olan ülkelerin alt yapısından çok daha ileri.
Kurumlar Vergisi Mükellefleri
Kurumlar vergisi mükellefi olan kurumlar şunlardır:
• Sermaye şirketleri,
• Kooperatifler,
• İktisadi kamu kuruluşları,
• Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler,
• İş ortaklıkları.