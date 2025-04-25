Kütahya bu sabah peş peşe gelen depremlerle sallandı. Merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan depremin büyüklüğü 4.5 olarak kaydedildi. Çevre illerden de hissedilen şiddetli sarsıntı sonrası Kütahya depremi son dakika ve Kütahya’da fay hattının olup olmadığı merak kazandı. Peki, Kütahya fay hattında mı, deprem riski var mı? Simav riskli mi? Kütahya güncel deprem risk haritası 2025 ve fay hattı sorgulama.
KÜTAHYA'DA DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 07.23 ve 07.29’da iki deprem meydana geldi.
İlk deprem 4,5 büyüklüğünde olurken yerin 8,81 kilometre derinliğinde kaydedildi. İkinci sarsıntı ise. 3,9 büyüklüğünde ve yerin 11,61 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kütahya genelinde hissedilen sarsıntıların ardından, yerel yetkililerden ve AFAD’dan yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar herhangi bir büyük olumsuzluk yaşanmadığı duyuruldu.
İlk deprem saat 07.23’te 4.5 büyüklüğünde, ikinci artçı deprem ise 3.9 büyüklüğünde oldu. Depremlerin merkez üssü, Simav ilçesinin Yemişli köyü olarak kayıtlara geçti. Depremlerin derinliği ise yaklaşık 9 kilometre civarındaydı.
Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak verildi.
KÜTAHYA’DA FAY HATTINDA MI?
Kütahya aktif fay hatlarının etkisi altında olan şehirler arasında yer alıyor. Türkiye’nin Batı Anadolu Fay Hattı’nın üzerinde yer alan bu şehir, geçmişteki depremleri ve diri fay hatlarıyla dikkat çekiyor.
KÜTAHYA FAY HATTI NEREDEN GEÇİYOR?
Kütahya, Gediz Graben Sistemi ve Simav Fay Zonu gibi önemli tektonik yapıların üzerinde bulunuyor. Simav Fay Hattı, Kütahya’nın batı kesimlerinden geçerek Simav ilçesi çevresinde etkili olurken, Gediz Fayı da Gediz ve çevresindeki yerleşimleri etkileyebilecek bir konumda yer alıyor.
Bu fay hatları, Batı Anadolu Fay Hattı’nın gerilme rejimi nedeniyle kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda uzanıyor. Ayrıca Kütahya merkezine yakın Tavşanlı Fayı ve Hisarcık Fayı gibi daha küçük ölçekli fay hatları da aktif kabul ediliyor.
KÜTAHYA'DA YENİ FAY BULUNDU
Türkiye Gazetesi'nden aktardığı habere göre, Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, yaşanan depremlerin daha önce bilinmeyen bir fay hattında meydana geldiğini belirtti.
Son 3 gündür bölgede sismik hareketlilik yaşandığını belirten Özkul, şunları kaydetti:
"Simav'da 19 Nisan'dan bu yana 100'ün üzerinde deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerin en büyüğü dün akşam 4,3 büyüklüğünde olmuştur. Bu depremlere baktığımızda 19 Nisan'dan 21 Nisan'a kadar büyüklüklerinin arttığını görüyoruz. 21 Nisan'dan itibaren de artık deprem büyüklüğünün azaldığını görüyoruz."
Prof. Dr. Özkul, Yemişli köyü yakınlarındaki sismik aktivitelerin büyük deprem üretebilecek 3 önemli fay zonu arasında olduğunu belirterek, "Yemişli çevresindeki depremler Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede yer alıyor. Küçük ölçekteki bu depremler, daha önce tespit edilmemiş ve haritalanmamış bir yerde gerçekleşti." ifadelerini kullandı.
KÜTAHYA DEPREM SON DAKİKA VERİLERİ
25 Nisan sabahı yaşanan depremler, Kütahya ilinin farklı bölgelerinde hissedildi. AFAD tarafından açıklanan son verilere göre, Simav ilçesinde saat 07.23’te meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, yaklaşık 9.2 kilometre derinlikte kaydedildi.
Bunun hemen ardından, aynı bölgedeki Yemişli köyünde saat 07.29’da 3.9 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise ilk depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Depremlerin ardından bölgedeki birçok yerleşim yerinde artçı sarsıntılar devam etmekte.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Yaşadıkları şehir ve ilçelerde fay hattı olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden AFAD tarafından hazırlanmış fay hattı haritasını görüntüleyebilirler. Fay haritası sorgulama işlemi T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleştirilmektedir.