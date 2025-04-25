Kütahya genelinde hissedilen sarsıntıların ardından, yerel yetkililerden ve AFAD’dan yapılan açıklamalara göre, şu ana kadar herhangi bir büyük olumsuzluk yaşanmadığı duyuruldu.





İlk deprem saat 07.23’te 4.5 büyüklüğünde, ikinci artçı deprem ise 3.9 büyüklüğünde oldu. Depremlerin merkez üssü, Simav ilçesinin Yemişli köyü olarak kayıtlara geçti. Depremlerin derinliği ise yaklaşık 9 kilometre civarındaydı.

Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4.6 olarak verildi.



