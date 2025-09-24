KYK BURS BAŞVURU TARİHLERİ 2025: KYK burs ve kredi başvurusu başladı mı, ne zaman, nasıl ve nereden yapılır?

2025-2026 eğitim öğretim yılı için KYK burs ve kredi başvuruları merakla bekleniyor. Üniversite öğrencileri, başvuru tarihleri ve şartlarını araştırırken, süreç Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından duyurulacak. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversite öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları var. 2025-2026 akademik yılı için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Başvuru tarihleri, şartlar ve burs miktarı ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın açıklamasıyla netleşecek. İşte KYK burs ve kredi başvurularına dair son gelişmeler…

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin: Kimlik ve iletişim bilgilerini, Öğrenim bilgilerini, Aile gelir durumunu, Sosyal ve ekonomik koşullarını, doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.