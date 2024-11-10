KYK bursu bekleyen öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sürüyor! 2024 yılında ilk KYK bursu ne kadar yatacak sorusu, öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. TC kimlik numaranıza göre KYK bursu ödeme tarihlerini öğrenmek için doğru adrestesiniz. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarla, burs miktarları ve ödeme takvimi hakkında tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Peki KYK ilk burs ödemesi ne zaman? İşte, 2024 2025 KYK burs kredi ödeme tarihleri ile ilgili bilgiler
2024 yılı KYK burs ödemeleri, üniversite öğrencilerinin merakla beklediği konular arasında yer almaktadır. İlk bursun ne kadar yatacağı ve ödeme tarihleri ise öğrencilerin TC kimlik numaralarına göre belirlenmektedir. KYK bursları, genellikle TC kimlik numarasının son hanesine göre her ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılmaktadır. Peki KYK bursu ne zaman yatacak? KYK bursu nereye, hangi bankaya yatıyor? İşte 2024-2025 KYK burs ödemeleri sorgulama sayfası.
KYK burs ödemeleri, öğrencilerin eğitim hayatlarına devam etmeleri için önemli bir destek. İlk burs ödemesi tutarı ve ödeme tarihleri, öğrencilerin bütçelerini planlamalarına yardımcı oluyor. TC kimlik numarası sorgulaması yaparak, size özel ödeme takvimini öğrenebilirsiniz. KYK burs başvurusu sonuçları ve ödeme detayları hakkında güncel bilgilere sitemizden ulaşabilirsiniz. .Peki KYK ilk burs ödemesi ne zaman? 2024 2025 KYK burs kredi ödeme tarihleri.
2024 KYK bursu ödemeleri ile ilgili tüm merak edilenler burada! İlk burs ödemesi ne kadar olacak, ödemeler ne zaman yapılacak gibi soruların cevaplarını bulabilir, TC kimlik numaranıza göre ödeme tarihlerinizi öğrenebilirsiniz. KYK burs başvurusu sonuçları ve ödeme takvimi hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı takip etmeye devam edin. Peki KYK bursu nereye hangi karta yatıyor? KYK bursu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte T.C. kimlik no son hanesine göre ödeme günleri ile KYK burs ödemesi görüntüleme ekranı...
KYK BURS ÖDEME TARİHİ BELLİ OLDU MU?
Burs/kredi sonuçlarının açıklanmasının ardından yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği ödeme tarihleri araştırılmaya başlandı. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünden ilk defa burs/kredi alacak öğrencilere ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Ancak geçtiğimiz yıl alınan başvurulara göre bu yıl yatacak olan ödemelerin 15-30 Kasım tarihlerinde yapılacağı düşünülüyor.
TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS ÖDEMSİ NASIL YAPILIR?
Ekim ve kasım aylarını içeren ilk ödeme, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Buna göre T.C. kimlik numarasının son hanesi “0” ve “2” olan öğrenciler ilk gün ödemesi, “4” ve “6” olanlar ikinci gün ödemesi, “8” olan öğrenciler ise üçüncü gün ödemesi şeklinde art arda yapılacak olan 3 günlük ödemede burs/kredilerini alabilecek.
KYK BURSU NEREYE, HANGİ KARTA VE HESABA YATIYOR?
Burs ödeme işlemleri Ziraat Bankası aracılığıyla öğrenci hesaplarına yatırılıyor. Öğrenciler yatan bursları ise Ziraat Genç Bank Kart aracılığıyla ATM’lerden çekebiliyor.
KYK burs ve kredi ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla hesaplara yatırılacak. Burs ve kredilerinin hesaplarına yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen öğrenciler telefonlarının mobil marketlerinden Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına indirmelidir.
Ziraat Bankası uygulamasını telefonlarına kuran öğrenciler ardından T.C. kimlik numarası ve hesap bilgileri ile sisteme giriş yaparak mevcut bakiyeleri üzerinden veya son işlemler üzerinden sorgulama yapabilir. Mobil bankacılık şifresini bilmeyenler Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini 0850 258 00 00 numarasından arayarak gerekli bilgileri edinebilirler. Ayrıca bakiye buradan mevcut bakiye sorgulama işlemi yaparak bursların yatıp yatmadığını öğrenebilirler.