2024 KYK bursu ödemeleri ile ilgili tüm merak edilenler burada! İlk burs ödemesi ne kadar olacak, ödemeler ne zaman yapılacak gibi soruların cevaplarını bulabilir, TC kimlik numaranıza göre ödeme tarihlerinizi öğrenebilirsiniz. KYK burs başvurusu sonuçları ve ödeme takvimi hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızı takip etmeye devam edin. Peki KYK bursu nereye hangi karta yatıyor? KYK bursu nasıl ve nereden sorgulanır? İşte T.C. kimlik no son hanesine göre ödeme günleri ile KYK burs ödemesi görüntüleme ekranı...