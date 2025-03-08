MART AYI KYK BURSU YATTI MI?





Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.





Buna göre; KYK burs ödemeleri, 2025 Mart ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.