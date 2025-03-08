2025 Mart ayı zamlı KYK burslarının ne zaman ödeneceği, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenecek olan KYK burslarının ayın kaçında yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2025 Mart ayı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihi...
Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora KYK burs ücretleri 2025, Mart ayı ile birlikte merak ediliyor. Öğrencilere maddi destek amacıyla verilen 2024-2025 KYK burs ve kredi ücretleri hangi tarihte ödenecek? İşte Mart ayı KYK bursu ödeme tarihleri...
MART AYI KYK BURSU YATTI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.
Buna göre; KYK burs ödemeleri, 2025 Mart ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.
2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.
Buna göre; Öğrenciler, 2025 yılının ocak ayından itibaren 2 bin lira yerine 3 bin lira KYK bursu alacak.
KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?
• Başarısız olma
• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma
• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama
• Öğretim kurumunun kapatılması
• Bakanlığımız yurtlarından “yurttan çıkarma cezası” alma
• Öğrencinin kesin hükümle mahkûm olması
• Öncelikli öğrenciler hariç, öğrencinin yurt içinde yükseköğrenim görmekteyken yurt dışında bir yükseköğretim programına kaydolması
• Hesaba aktarılan bursun altı ay içerisinde çekilmemesi