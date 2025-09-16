KYK BURS VE KREDİ BAŞVURU TARİH AÇIKLAMALAR: KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, duyuru geldi mi?

KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için binlerce öğrenci geri sayıma geçti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen süreçte, her yıl olduğu gibi bu yıl da lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine karşılıksız burs ya da geri ödemeli kredi desteği sağlanacak. Geçtiğimiz yıl ekim ayında alınan başvuruların bu yıl hangi tarihlerde başlayacağı merak konusu oldu. Adaylar, başvuru ekranının ne zaman açılacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını araştırıyor.

1 /5 Üniversiteye yeni başlayan ve öğrenimine devam eden öğrenciler için KYK burs ve kredi başvuruları büyük önem taşıyor. Öğrenciler, eğitim hayatları boyunca karşılıksız burs veya mezuniyet sonrası ödenecek kredi desteği alabiliyor. 2024’te ekim ayında başlayan başvuruların bu yıl hangi tarihlerde yapılacağına dair araştırmalar yoğunlaşmış durumda. Peki, KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak, KYK kredi başvurusu için izlenecek adımlar neler olacak?

2 /5 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi başvurularının kesin tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak önceki yıllardaki takvimler göz önüne alındığında, başvuruların genellikle ekim ayının ikinci haftasında başlatıldığı görülüyor.

3 /5 2024-2025 KYK BURS VE KREDİ NE KADARDI? 2024-2025 eğitim döneminde öğrencilere ödenen KYK kredi ve burs miktarları şöyle; Lisans (ve ön lisans) öğrencilerine aylık 2.000 TL, Yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, Doktora öğrencilerine ise 6.000 TL. Henüz 2025-2026 burs miktarı belli olmadı.

4 /5 KYK ÖĞRENİM BURSU BAŞVURUSU YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELER? Burs/kredi başvuruları e-Devlet'te yer alan öğrenim bilgilerine göre alınacağı için öğrencilerin e-Devlet'teki okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri; bilgilerinde hata olan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek bilgilerinin düzeltilmesini istemeleri gerekiyor.