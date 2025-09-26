KYK Burs ve Kredi Başvuruları 2025-2026 Takvimi Açıklanı Mı? KYK Burs Başvuru Tarihi Son Gelişmeler

Üniversite öğrencilerinin yakından takip ettiği KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Yeni akademik yıl öncesi gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrilirken, başvuru tarihleri ve ödenecek tutarlar merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 2 bin TL ödeme yapılmıştı. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları başladı mı, hangi tarihte başlayacak?
Yeni eğitim dönemine sayılı günler kala öğrencilerin gündeminde KYK burs ve kredi başvuruları var. Geçen yıl lisans öğrencilerine aylık 2 bin TL destek sağlanmış, ödemeler e-Devlet üzerinden alınan başvurularla yapılmıştı. Bu yıl burs miktarının artıp artmayacağı merak edilirken, başvuru tarihleri için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrilmiş durumda.
KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları, her yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından başlıyor. 2025 yılı için başvuruların Ekim ayında e-Devlet üzerinden yapılması bekleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi duyurusu sonrası öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvurularını tamamlayabilecek.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden kabul ediliyor. Başvuru ekranı açıldığında öğrencilerin:
Kimlik ve iletişim bilgilerini,
Öğrenim bilgilerini,
Aile gelir durumunu,
Sosyal ve ekonomik koşullarını, doğru şekilde doldurması gerekiyor. Yapılan başvurular, Burs ve Kredi Komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılıyor.
KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ
Her yıl güncellenen KYK burs ve kredi tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirleniyor. 2025-2026 öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek miktarlar GSB tarafından duyurulduktan sonra öğrencilerin hesaplarına aylık olarak yatırılacak.
KYK burs ücreti geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL olarak ödeniyordu.