KYK Burs ve Kredi Başvuruları 2025-2026 Takvimi Açıklanı Mı? KYK Burs Başvuru Tarihi Son Gelişmeler

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETİ

Her yıl güncellenen KYK burs ve kredi tutarları, enflasyon ve ekonomik koşullara göre yeniden belirleniyor. 2025-2026 öğretim yılında lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine ödenecek miktarlar GSB tarafından duyurulduktan sonra öğrencilerin hesaplarına aylık olarak yatırılacak.

KYK burs ücreti geçtiğimiz yıl lisans öğrencilerine 2 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 4 bin TL, doktora öğrencilerine 6 bin TL olarak ödeniyordu.