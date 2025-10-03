KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs miktarı ne kadar olacak? Gözler GSB’de

KYK burs ve kredi başvuruları 2025-2026 için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite öğrencisi, “Başvurular ne zaman başlayacak, burs tutarı ne kadar olacak?” sorusunun cevabını arıyor. Geçtiğimiz yıl başvurular ekim ayında alınmıştı; bu yıl da ek yerleştirme sonuçlarının ardından aynı takvimin izlenmesi bekleniyor. Aylık 3.000 TL olan KYK burs ve kredi ödemelerinin, yeni dönemde yapılacak artışla birlikte 3.900 TL ile 4.500 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Resmi tarih ve kesin tutar için gözler Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrilmiş durumda.
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için takvim yakında açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayında alınmıştı. Bu yıl da YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından, Ekim ayının ikinci haftasında başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak.
2025 Ocak ayı itibarıyla burs ve kredi ödemeleri aylık 3.000 TL olarak belirlenmişti. Yeni dönemde enflasyon oranına göre yapılacak artışla birlikte bu tutarın 3.900 TL ile 4.500 TL arasında olması bekleniyor. KYK burslarında şehit ve gazi yakınlarına, engelli öğrencilere, anne-babasını kaybedenlere ve milli sporculara öncelik tanınacak. Resmi başvuru tarihi ve yeni tutarlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.
2025-2026 KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları henüz başlamadı. Başvuruların YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacağı tahmin ediliyor.
Geçtiğimiz yıl YKS ek tercih sonuçları, tercih sürecinin bitmesinin ardından yaklaşık iki hafta içinde duyurulmuştu. Bu yıl ek yerleştirme başvuruları 30 Eylül'de tamamlandı. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda sonuçların, ekim ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor.
Bu doğrultuda KYK burs ve kredi başvurularının da Ekim ayının ikinci veya üçüncü haftasında başlaması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde sayfamızda paylaşacağız.
KYK BURS VE KREDİ TUTARI 2025-2026'DA NE KADAR OLACAK?
2025 Ocak ayı itibarıyla üniversite öğrencilerine verilen KYK burs ve kredi miktarı aylık 3.000 TL olarak belirlenmişti. Ancak her yıl enflasyon oranları doğrultusunda bu tutara zam yapılıyor.
Bu yıl için olası zam senaryoları:
%30 zam olursa burs ve kredi: 3.900 TL
%40 zam olursa burs ve kredi: 4.200 TL
%50 zam olursa burs ve kredi: 4.500 TL
Kesin rakamların ise Aralık ayında Cumhurbaşkanı tarafından açıklanması bekleniyor.
KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs ve kredi başvuruları, belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınacak. e-Devlet'e giriş yapan adaylar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Burs/Öğrenim Kredisi Başvurusu yazarak doğrudan başvuru ekranına gidebilirler.
Başvuru ekranının devamında ise adaylardan kişisel bilgiler, eğitim bilgileri vb. yerleri doldurmaları talep edilecek. Eksiksiz şekilde bilgileri dolduran adaylar başvuru yap kısmına tıklayarak başvurularını tamamlayabilecek.
ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALACAK ÖĞRENCİLER
KYK burslarında her yıl belirli gruplara öncelik tanınıyor. 2025-2026 döneminde de burs önceliği şu gruplara verilecek:
Şehit ve gazi yakınları
%40 ve üzeri engelli öğrenciler
Anne ve babası vefat edenler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koruması altındaki öğrenciler
Darüşşafaka Lisesi mezunları
Milli sporcular
YKS’de ilk 100’e giren öğrenciler.
KYK BAŞVURU TAKVİMİ İÇİN GÖZLER GSB'DE
Henüz resmi duyuru yapılmamış olsa da, gözler GSB ve KYK’nın resmi açıklamalarında. Başvuru süreci başladığında öğrenciler, hem GSB’nin duyuru ekranı hem de e-Devlet üzerinden bilgilendirilecek.