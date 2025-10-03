KYK burs ve kredi başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? KYK burs miktarı ne kadar olacak? Gözler GSB’de

Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için takvim yakında açıklanacak. Geçtiğimiz yıl başvurular Ekim ayında alınmıştı. Bu yıl da YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından, Ekim ayının ikinci haftasında başvuruların başlaması bekleniyor. Başvurular, her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden online olarak yapılacak.





2025 Ocak ayı itibarıyla burs ve kredi ödemeleri aylık 3.000 TL olarak belirlenmişti. Yeni dönemde enflasyon oranına göre yapılacak artışla birlikte bu tutarın 3.900 TL ile 4.500 TL arasında olması bekleniyor. KYK burslarında şehit ve gazi yakınlarına, engelli öğrencilere, anne-babasını kaybedenlere ve milli sporculara öncelik tanınacak. Resmi başvuru tarihi ve yeni tutarlar Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.