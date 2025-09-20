KYK BURS VE KREDİ TARİHLERİ 2025: KYK - Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu ne kadar, burs başvuru tarihi açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve KYK yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasının ardından gözler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın duyuracağı tarihe çevrildi. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği başvurular her yıl olduğu gibi e-Devlet üzerinden alınacak.
Milyonlarca öğrencinin beklediği KYK burs ve kredi başvuruları gündemdeki yerini koruyor. 2025-2026 eğitim yılı için yapılacak başvuruların takvimi merakla araştırılırken, GSB’nin açıklaması sonrası öğrenciler işlemlerini e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek. Başvurusu kabul edilen adaylar ödemelerini yıl sonuna doğru almaya başlayacak.
KYK BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KYK burs başvurularıyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan henüz bir tarih açıklaması gelmedi. KYK kredi ve burs başvuruları ayrı ayrı tarihlerde alınıyor. Üniversitelerin akademik takvimine göre başvuru tarihleri değişebiliyor. Genellikle KYK burs başvuruları ekim ve kasım aylarında başlıyor.
KYK BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?
2025 Ocak ayı itibarıyla KYK burs ücreti ön lisans ve lisans için 3000 TL olarak belirlendi. 2026 yılı KYK burs ve kredi ücreti Aralık ayında yeniden belirlenecek.
BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.