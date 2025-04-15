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KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 KYK Nisan ayı burs ödeme günleri

KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 KYK Nisan ayı burs ödeme günleri

12:0015/04/2025, Salı
G: 15/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 yılında ön lisans ve lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilecek KYK burs ödemeleri Nisan ayında hangi tatihte ödeneceği merak konusu oldu. Her ayın başında öğrenciler tarafından KYK burs ve kredi ödemelerinin yatıp yatmadığı merak ediliyor. Öğrenciler hesaplarını kontrol etmeden önce burs ve kredi ödemelerinin yapılıp yapılmadığını araştırıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödenen KYK bursları zamlı olarak ödenecek. Peki, KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 KYK Nisanayı burs ödeme günleri...

Nisan ayı KYK burs ödeme tarihleri öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor. 2024 yılı içinde 2 bin TL olan KYK öğrenim burs miktarı ocak ayı itibarıyla zamlı bir şekilde hesaplara yatmıştı. Peki, "Nisan KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2025 KYK kredi/bursu ne kadar?" İşte 2025 Nisan KYK burs ve kredi miktarı...

2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?


Ön lisans ve lisan öğrencileri için 2 bin liradan, 3 bin liraya

Yüksek lisansta 4 bin liradan, 6 bin liraya

Doktora öğrencileri için ise 6 bin lirada, 9 bin liraya yükseldi.




NİSAN AYI KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

2025 zamlı KYK bursu ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere ödeniyor. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri yeni yıldan sonra yeni ücretlere göre burslarını alacaklar.

NİSAN AYI KYK BURS ÖDEME GÜNLERİ 2025


KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.


Buna göre; Zamlı KYK burs ödemeleri, 2025 Nisan ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?


Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarılma veya geçici olarak uzaklaştırılma,

Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmeme,

Öğretim kurumunun kapatılması,

Kurum yurtlarından süresiz çıkarma cezası alınması,

Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin kredisi kesilmektedir.






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