KYK EK YURT BAŞVURU TARİH AÇIKLAMALARI: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK ek yurt başvurularının 2025 yılı için hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kısa süre içinde ek başvuruların da başlaması bekleniyor. Önceki yıllara bakıldığında ek başvuruların, üniversite kayıtları ve ek tercih süreci tamamlandıktan sonra açıldığı görülüyor. Bu nedenle ek yurt başvurularının Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında ilan edilmesi öngörülüyor.