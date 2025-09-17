Yeni Şafak
KYK EK YURT BAŞVURU TARİH AÇIKLAMALARI: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

KYK EK YURT BAŞVURU TARİH AÇIKLAMALARI: KYK ek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

13:3017/09/2025, Çarşamba
Üniversite kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler gözlerini KYK ek yurt başvurularına çevirdi. Tercih sonuçlarıyla yerleşemeyen ya da kayıt yaptıramayan öğrenciler için ikinci bir hak niteliği taşıyan ek başvurular, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için yakından takip ediliyor. “KYK ek yurt başvuruları başladı mı, GSB ek yurt takvimi belli oldu mu?” soruları öğrencilerin gündeminde ilk sırada yer alıyor.

Üniversiteye başlayacak binlerce öğrenci için KYK ek yurt başvuruları büyük önem taşıyor. İlk yerleştirmelerde yurt hakkı elde edemeyen adaylar, GSB’nin açıklayacağı ek başvuru takvimini merakla bekliyor. “KYK ek yurt başvuruları ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu?” soruları, yeni eğitim dönemi öncesi gündemin en sıcak başlıklarından biri haline geldi.

KYK EK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

KYK ek yurt başvurularının 2025 yılı için hangi tarihlerde yapılacağı henüz açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının ardından kısa süre içinde ek başvuruların da başlaması bekleniyor. Önceki yıllara bakıldığında ek başvuruların, üniversite kayıtları ve ek tercih süreci tamamlandıktan sonra açıldığı görülüyor. Bu nedenle ek yurt başvurularının Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında ilan edilmesi öngörülüyor.

KYK EK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

KYK ek yurt başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak "GSB Yurt Başvurusu" ekranı üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek.

SONUÇLAR NASIL AÇIKLANACAK?

KYK ek yurt başvurularının sonuçları da yine e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sonuç ekranında öğrenciler hangi yurda yerleştirildiklerini görürken kayıt tarihleri de paylaşılacak.

