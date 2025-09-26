KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs ve kredi başvuruları için üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi de burs ve kredi başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Öğrenciler bütçelerine göre burs ya da kredi desteğinden faydalanabilecek.

1 /4 Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar milyonlarca öğrencinin gündeminde. KYK yurt başvurularının ardından burs ve kredi süreci için de geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, ihtiyaçlarına göre burs veya kredi başvurusunda bulunabilecek.

2 /4 KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN? KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor.

3 /4 KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? KYK burs ve kredi başvuruları elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda KYK burs verilecek öğrencileri bütçe durumlarına göre değerlendirmektedir.