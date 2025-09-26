Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

16:3026/09/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

KYK burs ve kredi başvuruları için üniversite öğrencilerinin gözü Gençlik ve Spor Bakanlığı’na çevrildi. Yurt başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından şimdi de burs ve kredi başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Öğrenciler bütçelerine göre burs ya da kredi desteğinden faydalanabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar milyonlarca öğrencinin gündeminde. KYK yurt başvurularının ardından burs ve kredi süreci için de geri sayım başladı. Üniversite öğrencileri, ihtiyaçlarına göre burs veya kredi başvurusunda bulunabilecek.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KYK burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman KYK burs ve kredi başvurularının Ekim ayında başlaması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK burs ve kredi başvuruları elektronik ortamda e-Devlet üzerinden alınmaktadır. Yapılan değerlendirme sonucunda KYK burs verilecek öğrencileri bütçe durumlarına göre değerlendirmektedir.

KYK BURSU NE KADAR?

2025 Yılı KYK burs ücretleri:

Lisans Öğrencileri: 2.000 TL

Yüksek Lisans Öğrencileri: 4.000 TL

Doktora Öğrencileri: 6.000 TL

Yeni dönem burs ücretleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

#kyk
#kyk burs
#Kyk Burs Başvuru
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TAŞERONA KADRO SON AÇIKLAMALAR 26 EYLÜL: Taşerona kadro ne zaman Meclis'e gelecek, açıklama geldi mi?