KYK yurt başvuru sonuçları açıklanması ile yurt kayıt tarihleri merak kazandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler ile ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi. Bir yurda yerleşmiş olan öğrenciler kayıtlarla ilgili süreçleri araştırmaya başladı. Peki, KYK yurt kayıtları ne zaman, nasıl yapılır, ödemeler nereye yapılacak? e-Devlet KYK yurt kayıt işlemleri...

1 / 8 KYK yurt kayıt tarihleri, başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tarafından araştırılıyor. GSB KYK yurt kayıt tarihleri 2024-2025, başvuru sonuçlarını bekleyen adayların merak ettiği konulardan biri: KYK yurt kayıtları 2024-2025, yerleştirme sonuçlarıyla beraber merak ediliyor.

2 / 8 KYK YURT KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Bak, 2024-2025 akademik yılında, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerle ara sınıf öğrencileri için GSB yurt başvurularının sonuçlandığını bildirdi.

3 / 8 KYK YURT KAYIT İŞLEMLERİNDE SON GÜN NE ZAMAN?

GSB yurt kayıt işlemleri 7 Eylül Cumartesi günü sona erecek. Yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrencilerin, kayıt işlemlerini 7 Eylül saat 23.59'a kadar e-Devlet kapısı üzerinden tamamlaması gerekiyor.

4 / 8 Yurt kaydının tamamlanması için ilk kayıt ücretinin ödenmesi ve e-Devlet kapısı üzerinden taahhütname onayının verilmesi gerekiyor.

5 / 8 KYK YURT KAYITLARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrenciler, yurt kayıt işlemlerini, e-Devlet şifresi ile "turkiye.gov.tr" internet adresindeki "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yaparak tamamlayacak. Öğrencilerin kayıt işlemi için yurdun bulunduğu şehre gidip başvurma zorunluluğu bulunmuyor.





6 / 8 İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin yurt kayıt işlemlerini KKY tarafından açıklanan tarihler arasında yapması gerekiyor. Açıklanan tarihe kadar öğrenciler e-Devlet'e giriş yaparak "Yurt Kayıt İşlemleri" linkinden taahhütname onayı yapabilecek. İlk yerleştirme sonrası yerleşen öğrenciler, açıklanan tarihlerde KYK yurtlarında kalmaya başlayacak.

7 / 8 KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR 2024?

Geçtiğimiz yıl yurt ücretleri; tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL olarak ödenmişti.

2024-2025 yeni eğitim ve öğretim dönemi için KYK yurt ücretleri henüz duyurulmadı. KYK yurt ücretleri açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.